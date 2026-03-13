Ετοιμάζει ξανά επιστολές η Ελεγκτική προς τον Γενικό Εισαγγελέα – Ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων μετά την τελευταία έκθεση

Στον Γενικό Εισαγγελέα προτίθεται να αποταθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, στον απόηχο της ειδικής έκθεσης τις οικονομικές καταστάσεις οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπως πληροφορείται ο «Π», η Ελεγκτική προτίθεται να θέσει υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα την έκθεση ούτως ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα συγκεκριμένων κοινοτικών συμβουλίων.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στην επίμαχη έκθεση οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στα έτη μέχρι και το 2023 που δεν είχαν υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία μέχρι τις 31.12.2025, ανέρχονταν σε 929 και αφορούν συνολικά 179 Οργανισμούς.

Η κατάσταση αυτή κρίνεται ως μη αποδεκτή και πρωτίστως παράνομη αφού καταπατούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας στην οποία προνοείται ότι, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Όπως τονίζεται επίσης στην έκθεση, η Ελεγκτική Υπηρεσία ασκεί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των δημόσιων οργανισμών βάσει του Νόμου 20(Ι)/2014 για τη Δημοσιονομική Ευθύνη και του Νόμου 113(Ι)/2002 για την Κατάθεση Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή, με σκοπό να διασφαλίσει τη νομιμότητα, την ορθότητα και τη διαφάνεια των εισπράξεων, πληρωμών και προϋπολογισμών. Η Υπηρεσία μπορεί να αναθέτει έλεγχο σε ιδιώτες ελεγκτές υπό την εποπτεία της, ενώ οι ειδικές εκθέσεις της παρουσιάζουν τα ευρήματα και παρέχουν συστάσεις στους φορείς, χωρίς να συνιστούν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα ή να θίγουν την ανεξαρτησία της.