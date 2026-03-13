Τ/κ παιδί μεικτού γάμου διεκδικεί κυπριακή υπηκοότητα στο ΕΔΑΔ

Προχωρεί ενώπιον του ΕΔΑΔ η υπόθεση της Εντά Χαντσέρ Ακκόρ που αφορά την απόκτηση της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από παιδί μεικτού γάμου και η οποία είχε εκδικασθεί κι απορριφθεί από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας.

Ο Μπουράκ Μαβίς, γγ της συντεχνίας των Τ/κ δασκάλων (KTÖS), μία από τις έξι συντεχνίες που στηρίζουν νομικά και υλικά την υπόθεση αυτή ως πιλοτική για τις υπόλοιπες αιτήσεις για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας από παιδιά μεικτών γάμων Τ/κ με άτομα τρίτων υπηκοοτήτων όπως Τούρκοι πολίτες, ανέφερε ότι έλαβαν ειδοποίηση οι πλευρές πως «η αίτηση έχει μετακινηθεί στο επόμενο στάδιο της εξέτασης ενώπιον του ΕΔΑΔ και θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη του Δικαστηρίου».

Αυτό, είπε, είναι θετική εξέλιξη υποστηρίζοντας ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία για να δικαιολογήσουν την άρνηση της υπηκοότητας σε παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διάκριση των πολιτών της Δημοκρατίας.

Απηύθυνε δε κάλεσμα προς όσους δεν έχουν κάνει τέτοιες αιτήσεις (προς την ΚΔ) να το πράξουν μέσω της συντεχνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ