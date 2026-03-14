Νέο διάταγμα υπουργού Γεωργίας για τα μέτρα ελέγχου του αφθώδους πυρετού - Αναλυτικά οι νέες οδηγίες

Νέο διάταγμα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού εξέδωσε στις 12 Μαρτίου 2026 η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Διάταγμα εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023 και περιλαμβάνει πρόσθετες πρόνοιες και απαγορεύσεις με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Στο νέο Διάταγμα καθορίζονται επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν τη διακίνηση υλικών και προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως μαλλί, προβιές και κοπριά. Παράλληλα, περιλαμβάνονται πρόνοιες σχετικά με τη σφαγή ζώων από επηρεαζόμενες ζώνες, καθώς και ρυθμίσεις για την κουρά δίχηλων ζώων.

Επιπλέον, καθορίζεται νέα ημερομηνία που αφορά τη διαδικασία συγκομιδής, περισυλλογής, μεταφοράς, διακίνησης και ενσίρωσης ζωοτροφών, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της κτηνοτροφίας.

Την ίδια ώρα, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι περιορισμοί που αφορούν τη διακίνηση δίχηλων ζώων, τη βόσκησή τους, καθώς και τη διακίνηση ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων. Σε ισχύ παραμένουν επίσης οι απαγορεύσεις για επισκέψεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή χώρους όπου εκτίθενται στο κοινό δίχηλα ζώα εντός των επηρεαζόμενων ζωνών.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των ζωνών στις οποίες εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Όπως διευκρινίζεται, η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Βάσει του άρθρου 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, μπορούν να επιβληθούν διοικητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου προστίμου που μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ.

Το νέο Διάταγμα της 12ης Μαρτίου 2026 αντικαθιστά το προηγούμενο Διάταγμα που είχε εκδοθεί στις 5 Μαρτίου 2026.

Βρείτε το νέο διάταγμα ΕΔΩ.