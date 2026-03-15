Ξανά στα λευκά το Τρόοδος - Δείτε εικόνες και βίντεο

Το Τρόοδος ντύθηκε και πάλι στα λευκά, καθώς η πυκνή χιονόπτωση που άρχισε γύρω στις 12 το μεσημέρι συνεχίζεται στις ορεινές περιοχές της οροσειράς. Το χιόνι έχει καλύψει το έδαφος, δημιουργώντας ένα αυθεντικό χειμερινό σκηνικό.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα KitasWeather στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη χιονόπτωση σε πραγματικό χρόνο.

Οι οδηγοί και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας στους δρόμους και των έντονων καιρικών συνθηκών.