Επιστρατεύουν Σλοβακούς κτηνιάτρους για τον αφθώδη πυρετό - «Ενέκρινε το αίτημα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί προηγούμενο» λέει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο

Προσωρινή παροχή άδειας άσκησης σε τέσσερις λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Σλοβακίας.

To Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της άσκησης της Κτηνιατρικής στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενέκρινε κατεπείγον αίτημα του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης της κτηνιατρικής για τέσσερις λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Σλοβακίας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου αναφέρει πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δύνανται υπό την επίβλεψή τους, να αξιοποιήσουν την συνδρομή των συναδέλφων για την εφαρμογή των εμβολιασμών, τη διενέργεια δειγματοληψιών και τη διεξαγωγή επιδημιολογικών διερευνήσεων για την αντιμετώπιση της επιζωοτικής κρίσης του αφθώδους πυρετού που ανέκυψε στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Καθίσταται σαφές προς κάθε ενδιαφερόμενο», συμπληρώνει, «πως η έγκριση προσωρινής άδειας για αντιμετώπιση της επιζωοτίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί προηγούμενο για μετάκληση κτηνιάτρων από το εξωτερικό για άλλους μη επείγοντες σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

