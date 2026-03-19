Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πτώση θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό - Δείτε βίντεο από τις χθεσινές καταιγίδες

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ισχύ από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, με την ένταση της βροχόπτωσης να κυμαίνεται μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, ενδέχεται να σημειωθεί χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και κατά περιόδους ενισχυμένοι.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη η οποία μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν αργά το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

 

Αξιόλογες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν ήδη το βράδυ της Τετάρτης.

 

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι το Σάββατο σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος.

Tags

ΚΑΙΡΟΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

