Μεσαορία θα θυμίζει ο παραδοσιακός πυρήνας Αθηένου

Αλλάζει όψη ο παραδοσιακός πυρήνας της Αθηένου με την υλοποίηση του έργου Διαμόρφωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου και Εξωραϊσμός Όψεων Παραδοσιακών Κτηρίων, το οποίο ο ακριτικός δήμος της επαρχίας Λάρνακας προκήρυξε μέσω διαγωνισμού (δημόσιας σύμβασης).

Πρόκειται για έργο που αναμένεται να βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα στο κέντρο της πόλης, με την ανακατασκευή δρόμων και τη βελτίωση των προσόψεων σε παλιές, ιστορικές οικοδομές. Η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους εκπνέει στις 24 Απριλίου, ενώ το κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (2.905.310 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια. Θυμίζουμε ότι από τον περασμένο Αύγουστο ο Δήμος Αθηένου είχε ανακοινώσει την έγκριση της αίτησης που είχε υποβάλει για συγχρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, μπροστά από τις παραδοσιακές ταβέρνες της Αθηένου, καθώς και σημαντικού τμήματος της οδού Ευαγόρου, μέσα στον παραδοσιακό οικισμό.

Θα περιλαμβάνει, επίσης, εργασίες εξωραϊσμού των προσόψεων αριθμού παραδοσιακών κτηρίων κατά μήκος των δρόμων αυτών, κάτι που πιστεύεται ότι θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της Αθηένου. Όπως έχει ανακοινωθεί από τη δημοτική Αρχή, τα σχέδια περιλαμβάνουν αφαίρεση και απομάκρυνση του υφιστάμενου ασφάλτου και των πεζοδρομίων, κατασκευή συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων, εγκατάσταση υπηρεσιών για ηλεκτροδότηση, φωτισμό και τηλεπικοινωνίες, συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος αποχετεύσεων, επίστρωση δρόμων και πεζοδρομίων, δενδροφυτεύσεις και τοπιοτεχνήσεις.

Προβλέπεται, ακόμα, η τοποθέτηση πινακίδων και γραμμών σήμανσης, σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και επαναφορά των προσόψεων παραδοσιακών κτηρίων όσο το δυνατόν γίνεται στην αρχική τους μεσαορίτικη μορφή, κυρίως με αρχιτεκτονικής φύσεως παρεμβάσεις.

Το οδικό δίκτυο

Όσον αφορά τις εργασίες που θα γίνουν στο οδικό δίκτυο της περιοχής όπου θα εκτελεστεί τ’ όλο έργο θεωρούνται σημαντική σύνδεση με τα υπόλοιπα έργα ανάπλασης, πολεοδομικά και συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., που κατασκεύασε ο Δήμος Αθηένου τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η Ανάπλαση της Πλατείας της Βρύσης και των γύρω δρόμων και η Αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς και η λειτουργία της ως Πολιτιστικό, Πολυλειτουργικό Κέντρο (φάση Α΄).

Επίσης, οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για τον εξωραϊσμό των προσόψεων παραδοσιακών οικοδομών θα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση και από το πολεοδομικό έργο που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και αφορά την κατασκευή της κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου.