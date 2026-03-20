Έρχονται συνεχόμενες βροχές - Τι δείχνουν τα δεδομένα του Climate Watch για τον Μάρτιο, πού χρειάζεται προσοχή

Αλλαγή στο καιρικό σκηνικό αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις βροχοπτώσεις να επιστρέφουν πιο δυναμικά και συχνά πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η περίοδος από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2026 θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που επηρεάζουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η περίοδος από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, οι εβδομαδιαίες κλιματικές αναλύσεις υποδεικνύουν θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης. με τα συνολικά εβδομαδιαία ύψη υετού να αναμένεται να κυμανθούν γενικά μεταξύ 25 και 75 χιλιοστών, ενώ σε εκτεθειμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν και υψηλότερα ποσά. Η πιθανότητα για συνθήκες υγρότερες του κανονικού εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 90% κατά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου πρόγνωσης, ενώ για τη δεύτερη εβδομάδα κυμαίνεται μεταξύ 70% και 90%.

Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές αναμένεται να έχουν διπλή όψη. «Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα» αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, αλλά όπως σημειώνει «σε περιπτώσεις έντονων φαινομένων ενδέχεται επίσης να παρατηρηθούν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια».

Παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία, η υδρολογική κατάσταση παραμένει απαιτητική, καθώς τα αποθέματα νερού εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ως εκ τούτου, η ορθολογική χρήση του νερού παραμένει απαραίτητη.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, σημειώνει, παρακολουθεί την εξέλιξη των συνθηκών και θα εκδίδει σχετικές ενημερώσεις όπου απαιτείται.



