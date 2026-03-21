Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πόσο έφτασε το ύψος χιονιού

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για σήμερα, Σάββατο, το Τμήμα Μετεωρολογίας, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές, με την ένταση της βροχόπτωσης να φτάνει τα 35 έως 50 χιλιοστά, ενώ δεν αποκλείεται και η εκδήλωση χαλαζόπτωσης.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 10:00 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στα παράλια και στα ορεινά αλλά σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται και χαλαζόπτωση. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια και στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 21 εκατοστά.

Νέα προειδοποίηση για καταιγίδες pic.twitter.com/84zNaSLD3W — CYMET (@CyMeteorology) March 21, 2026

Βροχές μέχρι το τέλος Μαρτίου

Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η περίοδος από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2026 θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που επηρεάζουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η περίοδος από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.