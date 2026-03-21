Βίντεο με εκτοξεύσεις πυραύλων «ανοιχτά των κατεχομένων» προκαλεί ερωτήματα - Τι λένε οι τούρκικες αρχές

Μυστήριο περιβάλλει βίντεο που καταγράφει φερόμενες εκτοξεύσεις πυραύλων από υποβρύχιο ανοιχτά της Καρπασίας, στα κατεχόμενα. Το υλικό φέρεται να κατέγραψε Τουρκοκύπριος, ανοικτά της ακτής του χωριού Πλατανισσός.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dip Karpaz'a yakın Balalan köyü açıklarında Cemal Direkci adlı bir vatandaş, denizaltıdan üst üste ateşlenen füzeleri görüntüledi.



▪️KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, görüntüye yansıyan atışların KKTC ya da Türkiye karasularında değil,… pic.twitter.com/GcwBtHhtdX — TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) March 21, 2026

Σύμφωνα με τη λεγόμενη «Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας» του ψευδοκράτους, οι εκτοξεύσεις που αποτυπώνονται στο βίντεο δεν πραγματοποιήθηκαν στα χωρικά ύδατα των κατεχομένων ή της Τουρκίας, αλλά σε διεθνή ύδατα.

Παράλληλα, το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης (DMM), που υπάγεται στη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας, υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί περί εκτοξεύσεων εντός των χωρικών υδάτων της ΤΔΒΚ αποτελούν παραπληροφόρηση.

Στην ανακοίνωσή του, το DMM διευκρινίζει ότι δεν σημειώθηκαν εκτοξεύσεις σε τουρκικά ή σε ύδατα των κατεχομένων, ενώ εκτιμά ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα.