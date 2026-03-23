Μην είδατε τις αίγες; Κτηνοτρόφοι κρύβουν ζώα για να μην θανατωθούν - Νέος πονοκέφαλος για τους αρμόδιους που ψάχνουν ακόμη τους λαθρεμπόρους

Διευρύνεται η εμπλοκή της Αστυνομίας όσον αφορά τις έρευνες για την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, ο οποίος απειλεί με αφανισμό τον κτηνοτροφικό τομέα. Πέραν των καταγγελιών που διερευνώνται για λαθρεμπόρους που μεταφέρουν παράνομα ζώα και ζωοτροφές μέσω της Πράσινης Γραμμής, εσχάτως ανέλαβε και τις έρευνες για τον εντοπισμό ζώων, τα οποία, αντί να θανατωθούν όπως επιτάσσουν τα πρωτόκολλα, αποκρύπτονται από ζωέμπορους και κτηνοτρόφους και μεταφέρονται σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Πρόκειται για ενέργειες που υπονομεύουν τις προσπάθειες του κράτους να περιορίσει την επιδημία του αφθώδους πυρετού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Μια τέτοια υπόθεση αποκαλύφθηκε προχθές, μετά τον εντοπισμό 100 αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στο Τσέρι, τα οποία μετακινήθηκαν παράνομα από ζωέμπορο, προκειμένου να αποφευχθεί η θανάτωσή τους. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά υπόθεση που αποκαλύπτεται το τελευταίο διάστημα. Παράνομες διακινήσεις ζώων απο μολυσμένες μονάδες εντοπίστηκαν επίσης σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι και συγκεκριμένα 23 βοοειδή, σε μονάδα στην Ποταμιά που αφορούσε 30 αιγοπρόβατα, καθώς και σε μονάδα στα Λιβάδια όπου εντοπίστηκαν 130 βοοειδή.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού καταγράφηκε στις 20/02/2026, σε μονάδα αγελάδων στα Λιβάδια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο ιός φαίνεται να κυκλοφορούσε σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Ορόκλινη τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα χωρίς να δηλωθεί.

Την επόμενη ημέρα, στις 21/02/2026, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική διερεύνηση για να διαπιστωθεί ο τρόπος εισόδου του ιού στις ελεύθερες περιοχές. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, ανέφερε, είναι και το ενδεχόμενο μεταφοράς του από τα κατεχόμενα μέσω μολυσμένου σανού.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» (107.6 & 97.6), ανέφερε ότι στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών σχετικά με παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από τα κατεχόμενα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Αστυνομία. Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι σχετικές πληροφορίες κατατέθηκαν μετά την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος, υπογραμμίζοντας πως μέχρι τότε δεν είχαν τεθεί υπόψη των κρατικών υπηρεσιών. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «τόσο καιρό δεν έλεγε κανείς τίποτα». Όπως προκύπτει, αρκετοί κτηνοτρόφοι γνώριζαν για την παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από τα κατεχόμενα, ωστόσο μίλησαν μόνο όταν ο αφθώδης πυρετός επεκτάθηκε στις ελεύθερες περιοχές.

Το πρώτο επίσημο κρούσμα στο ψευδοκράτος δηλώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην κατεχόμενη Λάπηθο, στις 15/12/2025.

Επάγγελμα λαθρέμπορος

Όσο περνούν οι ημέρες, οι καταγγελίες για λαθρεμπόριο ζωοτροφών και ζώων από τα κατεχόμενα γίνονται ολοένα και πιο συγκεκριμένες. Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται 75χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλους δύο Τουρκοκυπρίους στις 19/12/2025 από την Αστυνομία του ψευδοκράτους, ενώ στο όχημά του εντοπίστηκαν εννέα μοσχάρια. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό σε στερλίνες και ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από το λαθρεμπόριο ζώων.

Περί τα μέσα Φεβρουαρίου, ο 75χρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθη από το Τμήμα Τελωνείων, κατά την προσπάθειά του να περάσει λαθραία καπνικά προϊόντα από τα κατεχόμενα μέσω περιοχής στο Δάλι. Σε βάρος του επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο ύψους €13.000.

Για τον συγκεκριμένο, έχουν διαβιβαστεί πληροφορίες στις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να επιδίδεται συστηματικά σε λαθραία διακίνηση προϊόντων μέσω μη εγκεκριμένων σημείων διέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ζώα και ζωοτροφές.

Τους κατέγραψαν οι κάμερες…

Προ ημερών, ο αγελαδοτρόφος Δώρος Άχχας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή Ιδαλίου, κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 15 του μήνα, φορτηγό πέρασε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, μεταφέροντας μπάλες σανού. Όπως ανέφερε στο ΡΙΚ, το φορτηγό καταγράφηκε από τις κάμερες επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής, ωστόσο, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία, είχε ήδη εξαφανιστεί.

Θα αποζημιωθούν;

Για περισσότερο από έναν μήνα, η Αστυνομία διερευνά πληροφορίες που εμπλέκουν κτηνοτρόφους και άλλους σε λαθρεμπόριο ζώων και ζωοτροφών από τα κατεχόμενα. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει σημειωθεί καμία σύλληψη.

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πακέτο μέτρων συνολικού ύψους €28 εκατ. για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για την ανασύσταση των κοπαδιών αναμένεται να ξεπεράσει τα €40 εκατ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι ο αφθώδης πυρετός επεκτάθηκε στις ελεύθερες περιοχές λόγω λαθρεμπορίου ζωοτροφών και ζώων, τότε, πέραν των ποινικών διώξεων, οι εμπλεκόμενοι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να λάβουν ούτε ένα σεντ του ευρώ ως αποζημίωση. Αν τυχόν έχουν ήδη λάβει χρήματα θα πρέπει να τα επιστρέψουν. Η κρατική στήριξη δεν μπορεί να καταλήγει σε όσους, με πράξεις ή παραλείψεις τους, συνέβαλαν στην πρόκληση αυτής της σοβαρής κρίσης.

Kρυφτούλι με τα αιγοπρόβατα

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιβεβαίωσαν το δημοσίευμα του συναδέλφου Άγγελου Νικολάου στο Philenews, αναφέροντας ότι έως χθες είχαν εντοπιστεί τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις παράνομων μετακινήσεων ζώων, με σκοπό να αποφευχθεί η θανάτωσή τους. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι οι μετακινήσεις ζώων και οι συναθροίσεις κτηνοτρόφων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού.

Ειδικότερα, στη χθεσινή τους ανακοίνωση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέδειξαν δύο σοβαρά ζητήματα:

Κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τους ελέγχους.

Κατά τις διαδικασίες θανάτωσης ζώων, σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις βρέθηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων σε σχέση με αυτόν που είναι καταγεγραμμένος στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Γεγονός που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν κατά πόσο η παράνομη μετακίνηση ή απόκρυψη ζώων ενδέχεται να συνέβαλε στη διασπορά του ιού.

Στην κατακλείδα της ανακοίνωσης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει τις Υπηρεσίες στην άσκηση των εξουσιών τους διαπράττει αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινές. Επιπλέον, καθιστούν σαφές πως οι παρανομούντες θα εξαιρούνται από οποιεσδήποτε αποζημιώσεις.