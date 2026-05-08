Σηκώνει το γάντι ο Μάριος Καρογιάν για τη χαμένη ψήφο – Πώς απαντά στο ΑΛΜΑ για το VideoGate

Η ΔΗΠΑ δεν φοβάται πως θα μείνει εκτός Βουλής, δηλώνει ο πρόεδρος της παράταξης Μάριος Καρογιάν, εξηγώντας ότι και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες οι δημοσκοπήσεις δεν κατέγραφαν τα πραγματικά ποσοστά του κόμματος.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο κ. Καρογιάν σηκώνει το γάντι και απαντά στα σχόλια που προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά της ΔΗΠΑ στις δημοσκοπήσεις, αφήνοντας να νοηθεί ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια κατά του κόμματος με βάση και τη θεωρία της χαμένης ψήφου. Υποστηρίζει δε ότι η κρυφή ψήφος θα ευνοήσει ιδιαίτερα τη ΔΗΠΑ, τονίζοντας ότι μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων δεν θα αναφέρει ποτέ τι θα ψηφίσει. «Μας είπαν φαντάσματα, μας χλεύασαν, δεν μας βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες παλιά κατέγραφαν τάσεις, τώρα διαμορφώνουν τάσεις, γίνονται παίγνια, αλλά θα τα πούμε στις 24 Μαϊου», αναφέρει ο Μάριος Καρογιάν, λέγοντας ότι η ΔΗΠΑ θα είναι ισχυρή στη Βουλή.

Ακολούθως σημειώνει ότι, έχει δηλητηριαστεί το κλίμα από διάφορες ενέργειες και καλεί τον κόσμο να μείνει μακριά από το θυμικό και να επιλέξει στη βάση της λογικής, της προοπτικής και του αύριο.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του κινήματος ΑΛΜΑ ότι αποφεύγει να σχολιάσει το VideoGate στο οποίο εμπλέκονται στελέχη της ΔΗΠΑ, ο κ. Καρογιάν δηλώνει εμφαντικά ότι «προσωπικά, άλματα δεν κάνω». Κάλεσε δε τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ειρήνη Χαραλαμπίδου να αναφέρουν, αν έχουν δει τις 30 οπτικογραφημένες ώρες του Videogate και αν έχουν προχωρήσει σε ανάλυση, έρευνες και έχουν τεκμηριώσει αυτά που ισχυρίζονται. Αν ναι, όπως λέει, τότε ο ίδιος συντάσσεται μαζί τους.

