Θρησκευτικές λειτουργίες, αφθώδης πυρετός, εμπόριο, συμμετοχή κοινωνίας πολιτών - Τι συμφώνησαν Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα η συνάντηση των δύο ηγετών που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάμ στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Η συνάντηση, που ξεκίνησε γύρω στις 4.15 το απόγευμα, διήρκησε κάτι λιγότερο από 2 ώρες και ήταν κατ΄ ιδίαν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης είχαν συναντηθεί και στις στις 6 Απριλίου και πάλι κατ’ ιδίαν.

Σε «θετικό κλίμα» πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΗΕ, οι δύο ηγέτες είχαν «παραγωγική συζήτηση» και αντάλλαξαν απόψεις τόσο για την ουσία όσο και για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Παράλληλα, επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις προσπάθειες για το Κυπριακό και συμφώνησαν:

• Στη δημιουργία πλαισίου για τη σύσταση συμβουλευτικού σώματος με στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,

• Να εργαστούν για την ετοιμασία σχεδίου που θα επιτρέπει τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο, για αρχική περίοδο έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης,

• Να συνεχίσουν να εργάζονται για συντονισμένη αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού,

• Στη δημιουργία υποεπιτροπής υπό την Τεχνική Επιτροπή Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για συζήτηση ζητημάτων που σχετίζονται με τον καθορισμό προϊόντων που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν εκ νέου στο άμεσο μέλλον.

UN Press statement



8 May 2026, Nicosia – The Turkish Cypriot and the Greek Cypriot leaders met today at the Residence of the Special Representative of the Secretary-General in Cyprus, Khassim Diagne. The meeting took place in a positive atmosphere, and they had a productive… pic.twitter.com/fB4mjsjReU — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) May 8, 2026

Άτυπο χρονοδιάγραμμα για διευρυμένη διάσκεψη εντός καλοκαιριού, λέει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την επιστροφή του από τον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς για τη συνάντηση, είπε ότι «ήταν μια καλή συνάντηση.

Το ενισχυμένο, το αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς του ΓΓ που βλέπουμε στην πράξη δεν είναι μόνο λόγια, που ξεκίνησε μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία, δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για τα θέματα ουσίας, εκεί που επικεντρωνόμαστε. Φυσικά και ενοχλεί κάποιους άλλους και βλέπουμε ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτή τη θετική προοπτική που διαφαίνεται από την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα.

Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνω ότι συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα ουσίας σε σχέση με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, και σε σχέση και με αυτό, αποφασίσαμε πρώτον, τη σύσταση ενός Συμβουλευτικού Σώματος. Ήταν μια πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς, την οποίαν υπέβαλα στον κ. Τατάρ. Ήταν μια πρόταση η οποία πρωτουποβλήθηκε το 2007 από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Παπαδόπουλο. Έγινε αποδεκτό και προχωρούμε.

Έγινε επίσης αναφορά, συμφωνήσαμε να συνεχιστεί αυτός ο συντονισμός, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο αφθώδης πυρετός, γνωρίζουμε τα δεδομένα, γνωρίζουμε πώς προέκυψε. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με το θέμα των θρησκευτικών λειτουργιών και για να αποφευχθούν κάποια εμπόδια που θέτουν κάποιοι, συμφωνήθηκε να καθοριστεί, να καθορίζεται κάθε έξι μήνες από προηγουμένως, συγκεκριμένα πότε και πού θα γίνονται αυτές οι θρησκευτικές τελετές, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, τα απαράδεκτα που είδαμε τις τελευταίες μέρες.

Και επίσης στην Τεχνική Επιτροπή για τα οικονομικά και τα εμπορικά θέματα, να γίνει μια υποεπιτροπή σε σχέση με τα προϊόντα που έχουν ΠΟΠ, προϊόντα που υπέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτά τα οποία υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ισχύουν σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς αν σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού και τα επόμενα βήματα έχει συμφωνηθεί κάτι συγκεκριμένο, αν υπάρχει η βούληση για να εξαγγείλει ο ΓΓ των ΗΕ μια νέα ημερομηνία για μια πολυμερή διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο στόχος του ΓΓ είναι ακριβώς να προετοιμάσει το έδαφος, έτσι ώστε να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε μετά τη συνάντηση του ΓΓ με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα και στη συνέχεια είχαμε τη συνάντηση μαζί στις Βρυξέλλες. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη, τα Ηνωμένα Έθνη, επαναλαμβάνω, ήδη, βρίσκονται σε επαφή με όλα τα μέρη και στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, διερευνώντας αυτή την προοπτική και συζητώντας επί συγκεκριμένων θεμάτων ουσίας. Αυτή η νέα προσπάθεια του ΓΓ δεν επικεντρώνεται σε ΜΟΕ, επικεντρώνεται στα θέματα ουσίας που θα μας οδηγήσουν σε αυτό που προανέφερα».

Ερωτηθείς αν υπάρχει θετική προσέγγιση από την τουρκική πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα αναμένουμε. Υπάρχει μια θετική προσέγγιση στη συζήτηση που έγινε, στη συζήτηση που γίνεται και ενισχύεται συνεχώς από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών και ευελπιστούμε να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση αν συζητήθηκαν οι προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχω θέσει το συγκεκριμένο θέμα, οι προκλήσεις προέρχονται από πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση είναι ο τουρκικός κατοχικός στρατός. Και για το θέμα αυτό, πέραν των συζητήσεων και των αναφορών που είχα σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η προσπάθειά μας επικεντρώνεται προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Πρόεδρος ανέφερε πως τα Ηνωμένα Έθνη θα ξεκινήσουν συζητήσεις με συγκεκριμένη θεματολογία για θέματα ουσίας, όχι ΜΟΕ και ερωτηθείς αν με αυτή τη λογική ο κ. Έρχιουρμαν εγκαταλείπει τη θέση του περί πρώτα ΜΟΕ και μετά να μπούμε στη διαδικασία για επάνοδο στη διαπραγμάτευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους και δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου. Σας περιέγραψα τι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ξεκινήσει, σε ποια κατεύθυνση εργάζονται, αμέσως μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο».

Ερωτηθείς αν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την προσπάθεια του ΓΓ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα, άτυπος στόχος είναι εντός του καλοκαιριού να πραγματοποιηθεί αυτή η διευρυμένη διάσκεψη. Πιο πολύ σημασία έχει, όχι το πότε θα πραγματοποιηθεί, αλλά να καταλήξουμε επί της ουσίας σε αυτό το ζητούμενο, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση αν στο θέμα του πυρετού έχει γίνει διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει βούληση να συμμορφωθούν με τα πρωτόκολλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα θέμα που συζητήσαμε εκτενώς στη σημερινή συζήτηση, για αυτό υπάρχει και η συγκεκριμένη αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί χρειάζεται να ληφθούν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες και από τουρκοκυπριακής πλευράς για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση».

Ερωτηθείς τι είδους προβλήματα προκαλούν όσοι ενοχλούνται, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «βλέπουμε μια αυξημένη τάση όσον αφορά παραβιάσεις εντός της νεκρής ζώνης. Βλέπουμε ξαφνικά αμφισβήτηση ακόμα και θρησκευτικών λειτουργιών που ήταν ένα από τα λίγα θέματα τα οποία λειτουργούσαν. Υπήρχε σε εξέλιξη, υπήρχε πρόοδος ακόμη και στο θέμα του Αποστόλου Ανδρέα, από το 2017 έχει να προκύψει ένα τέτοιο θέμα. Στο θέμα των Αρμενίων βλέπουμε συνεχώς προβλήματα που κάποιοι επιχειρούν συνεχώς να προκαλέσουν. Να λάβουμε υπόψη όλοι μας και μια άλλη διάσταση ότι επισήμως, ανεπισήμως βρίσκεται σε εξέλιξη προεκλογική εκστρατεία στις κατεχόμενες περιοχές. Προεκλογική εκστρατεία, η οποία επηρεάζει αναμφίβολα σε κάποιες αποφάσεις που λαμβάνεται».

Σε ερώτηση αν αυτή η προεκλογική εκστρατεία στα κατεχόμενα δύναται να επηρεάσει και τον στόχο του καλοκαιριού για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «σίγουρα. Κάποιοι προφανώς δεν θα επιθυμούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και η σύγκληση μιας άτυπης, διευρυμένης διάσκεψης που θα ανακοινώσει επανέναρξη των συνομιλιών είναι μια θετική εξέλιξη που σίγουρα κάποιοι δεν τη θέλουν».