«Χωρίς την Τουρκία δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια» είπε ο Βέλγος ΥΠΕΞ

Τη θέση ότι η Τουρκία αποτελεί «απαραίτητο» παράγοντα για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης εξέφρασε ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βελγική οικονομική αποστολή στην Τουρκία υπό την προεδρία της Βασίλισσας Mathilde of Belgium.

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Αναντολού, ο Πρεβό δήλωσε ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας χωρίς την Τουρκία», κάνοντας λόγο για αυξανόμενο γεωπολιτικό ρόλο της Άγκυρας.

Ο Βέλγος ΥΠΕΞ σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία είναι σήμερα «περισσότερο από ποτέ» ένας στρατηγικός γεωπολιτικός παράγοντας, ενώ έκανε λόγο για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και μείωση της φτώχειας στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη βελγική οικονομική αποστολή που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 14 Μαΐου στην Τουρκία, λέγοντας ότι περίπου 400 άτομα θα συμμετάσχουν στην αποστολή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και θεσμικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Πρεβό, αναμένεται να υπογραφούν περίπου 40 συμφωνίες που θα αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τις μεταφορές, τη διαχείριση λιμένων, τα logistics, την αεροδιαστημική και την άμυνα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών του Βελγίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, λέγοντας ότι ο αμυντικός τομέας της χώρας έχει αναπτυχθεί κατά 300% την τελευταία δεκαετία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Ευρώπη θα πρέπει να «περιορίσει» την Τουρκία όπως τη Ρωσία ή την Κίνα, ο Βέλγος ΥΠΕΞ απέρριψε κατηγορηματικά αυτή τη σύγκριση.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί ή να απωθηθεί η Τουρκία», δήλωσε.

Ο Πρεβό τάχθηκε επίσης υπέρ του εκσυγχρονισμού της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό πλαίσιο «δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές προκλήσεις του 2026».

Πηγή: ΚΥΠΕ