Θανατηφόρο ατύχημα στη Λάρνακα - Θύμα ο 52χρονος Νίκος Νικολάου (φώτος)

Έντονες βροχές επηρεάζουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη Λάρνακα, με θύμα τον 52χρονο, Νίκο Νικολάου, κάτοικος Δρομολαξιάς.  

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ, ενώ ο 52χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ελλάδος, στην περιοχή Αραδίππου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 68χρονος, με συνοδηγό άντρα ηλικίας 34 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για απεγκλωβισμό του 52χρονου από το όχημα του. Στη συνέχεια, πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 52χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του. 

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο και οι 68χρονος και 34χρονος. Ο 68χρονος κρατήθηκε προληπτικά για παρακολούθηση, ενώ ο 34χρονος έλαβε εξιτήριο. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφίες: 


Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑθανατηφόροΑΤΥΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

