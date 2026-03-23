Στα σκαριά η νέα υδατοδεξαμενή Αραδίππου

Προχωρεί η κατασκευή της νέας μεγάλης δεξαμενής νερού για σκοπούς ύδρευσης του Δήμου Αραδίππου.

Η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε πρόσφατα θετική γνωμάτευση για το υπό αναφορά έργο, ανοίγοντας επί της ουσίας τον δρόμο για προκήρυξη του διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά έργα της υδατοδεξαμενής, η οποία αποτελεί βασικό τμήμα του όλου σχεδιασμού που σκοπεύει να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας για αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η μεγάλη υδατοδεξαμενή προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Ριζοελιάς και θα έχει όγκο 16 χιλιάδων κυβικών μέτρων. Η χωροθέτηση του έργου αποφασίστηκε με βάση μελέτη του ανάγλυφου της περιοχής, η οποία κατέδειξε πως ιδανική τοποθεσία για κατασκευή της δεξαμενής είναι η Ριζοελιά. Και τούτο, διότι βρίσκεται στο ψηλότερο υψόμετρο, κάτι που λύνει το θέμα της πίεσης του νερού.

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση αυτονομίας στην παροχή νερού στους καταναλωτές για τουλάχιστον 48 ώρες σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής στην προμήθεια νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση για κατασκευή της δεξαμενής λήφθηκε στη βάση σεναρίου κάλυψης αναγκών για το νερό με ορίζοντα τα επόμενα 30 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική αύξηση που αναμένεται να παρατηρηθεί στον πληθυσμό της Αραδίππου, την αστική και οικονομική ανάπτυξη που θα έχει η περιοχή αλλά και την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας τροφοδοσίας σε περιόδους έκτακτων αναγκών. Η υδατοδεξαμενή εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο συναφές έργο που προγραμματίζεται αφορά την τοποθέτηση καινούργιου αγωγού, μήκους 3,2 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέσει τη νέα υδατοδεξαμενή με τις ζώνες του δικτύου ύδρευσης που θα εξυπηρετεί.

Προβλέπεται, επίσης, η τοποθέτηση αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής από το πλησιέστερο σημείο του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.