Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι στην Κύπρο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, η οποία τίθεται σε ισχύ σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το φαινόμενο θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Όπως αναφέρεται, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, κυρίως περιοχές του εσωτερικού, με την ένταση της βροχόπτωσης να κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

