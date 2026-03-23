Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες του δρόμου από λεωφόρο Στροβόλου προς Τσερίου - Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά

Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες του δρόμου που οδηγούν από τη λεωφόρο Στροβόλου, στο ύψος των φώτων της Metro, προς τη λεωφόρο Τσερίου, κοντά στα φώτα Θεόκτιστο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι λωρίδες έκλεισαν μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιδεικνύουν υπομονή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο.