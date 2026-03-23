Λεμεσός: Κατέρρευσε πλάκα οροφής σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λεμεσό - Οι εργασίες διακόπηκαν (φωτός)

Στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ αναμένεται και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Πλάκα οροφής κατέρρευσε σε ανεγειρόμενη οικοδομή επί της οδού Σπύρου Κυπριανού, στην περιοχή Καψάλου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γίνονταν εργασίες σκυροδέτησης (τοποθέτηση μπετόν) και φαίνεται να υποχώρησε λόγω της βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, ακόμη, ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ αναμένεται και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

