Στο 26,7% η πληρότητα στα φράγματα λόγω των τελευταίων βροχών - Υπερχείλισε το φράγμα του Ξυλιάτου (ηχητικό)

Οι βροχές των τελευταίων ημερών ενίσχυσαν σημαντικά τα αποθέματα νερού στα φράγματα, δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» η ανώτερη εκτελεστική μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Γιάννα Οικονομίδου, τονίζοντας ότι «μόνο το τελευταίο τριήμερο καταγράφηκε εισροή 12,3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, η μεγαλύτερη τριήμερη εισροή από τον Ιανουάριο του 2020».

«Σήμερα», ανέφερε, «η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα ανέρχεται στα 78,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, που αντιστοιχούν σε πληρότητα 26,9%». Πρόσθεσε δε ότι για πρώτη φορά φέτος ξεπερνούν τα φράγματα την περσινή αντίστοιχη ημέρα, όταν η πληρότητα βρισκόταν στο 24,7%.

Ακολούθως η κ. Οικονομίδου είπε ότι υπερχείλισε σήμερα το φράγμα Ξυλιάτου, το οποίο είναι χωρητικότητας 1,4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Υπενθύμισε επίσης ότι το φράγμα της Αργάκας έχει υπερχειλίσει εδώ και κάποιες ημέρες, όπως και αυτά του Πωμού, του Καλοπαναγιώτη, της Κλήρου, της Σολέας και των Λυμπιών. Σημείωσε δε ότι το φράγμα της Αργάκας έχει χωρητικότητα 0,99 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, του Πωμού είναι 0,86 ΕΚΜ, του Καλοπαναγιώτη 0,3 ΕΚΜ.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι συνολικά τα φράγματα έχουν χωρητικότητα 310 ΕΚΜ και άρα αναλογικά τα πιο πάνω φράγματα είναι πολύ μικρά. Τόνισε επίσης ότι μεγαλύτερο φράγμα που είναι στον Κούρη, με χωρητικότητα 115 ΕΚΜ νερού, σήμερα βρίσκεται στο 24,3% πληρότητας σε σχέση με 20,1% που ήταν την αντίστοιχη περσινή ημέρα.

Η κ. Οικονομίδου υπογράμμισε ότι, παρά τη βελτίωση της εικόνας στα φράγματα, «δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού», επισημαίνοντας ότι τα συνολικά αποθέματα παραμένουν κάτω από το ένα τρίτο της χωρητικότητας. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός του Τμήματος δεν περιορίζεται στη φετινή χρονιά, αλλά εκτείνεται σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας, καλύπτοντας και τα έτη 2027 και 2028.

Κληθείσα να απαντήσει εάν το νερό της βροχής καταλήγει στα φράγματα, εξήγησε ότι λόγω του κορεσμού του εδάφους το νερό καταλήγει στα φράγματα, κάτι που αποτυπώνεται και στις αυξημένες εισροές των τελευταίων ημερών. Υπενθύμισε δε ότι η Κύπρος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο φραγμάτων, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο αριθμό φραγμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, με όλους τους κύριους ποταμούς του νησιού να έχουν κατασκευασμένο φράγμα, γεγονός που επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή συλλογή της απορροής του νερού μετά από βροχόπτωση.

Καθοριστικές για την πορεία των αποθεμάτων χαρακτήρισε τις επόμενες εβδομάδες έως το τέλος Απριλίου, όταν και ολοκληρώνεται η βροχερή περίοδος, σημειώνοντας ότι τότε θα διαφανεί κατά πόσο θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα το καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε ότι σε ισχύ βρίσκεται το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, το οποίο καθορίζει τις μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες άντλησης από κάθε φράγμα και επηρεάζει άμεσα τη διάθεση νερού στη γεωργία.

Ακολούθως, η κ. Οικονομίδου απηύθυνε έκκληση για συλλογική προσπάθεια εξοικονόμησης νερού, τόσο από τους πολίτες όσο και από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα. Όπως σημείωσε, η υπεύθυνη διαχείριση είναι κρίσιμη ώστε να αποφευχθούν τόσο οι περικοπές όσο και τα φαινόμενα λειψυδρίας κατά τη θερινή περίοδο.

Πίνακας με την πληρότητα των φραγμάτων σήμερα:

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: