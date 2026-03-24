Της Φυλακής τα σίδερα πάνε στον Μαθιάτη - Ο υφιστάμενος χώρος των Κεντρικών θα χρησιμοποιείται για κράτηση υποδίκων

Εκτός του αστικού ιστού, σε απομονωμένο χώρο μεγάλης έκτασης, στα όρια του χωριού Μαθιάτης, σχεδιάζεται η ανέγερση του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος. Την τοποθεσία των νέων Φυλακών, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου συζητήθηκαν οι συνθήκες κράτησης και τα μέτρα που προωθούνται για απάμβλυνση των προβλημάτων στις Κεντρικές Φυλακές.

Ο υπουργός, κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπήρξαν αντιδράσεις από την κοινότητα, ανέφερε ότι αφότου εξηγήθηκε ότι πρόκειται για αναπτυξιακό έργο το οποίο θα έχει οφέλη και για το χωριό, είπε ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις για να προχωρήσει το έργο.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος, ο κ. Φυτιρής είπε ότι η εκτίμηση είναι πως θα κοστίσει €300 εκατομμύρια. Θα πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις κράτησης, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα κράτησης 1.500 προσώπων. Παράλληλα, όπως εξήγησε ο υπουργός, οι υπόδικοι δεν θα κρατούνται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τους καταδίκους.

«Από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα διατηρηθούν 2-3 πτέρυγες, στις οποίες θα κρατούνται μόνο οι υπόδικοι. Θα είναι και κοντά στα δικαστήρια διευκολύνοντας τη διαδικασία μεταφοράς τους μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης τους», είπε ο κ. Φυτιρής. Όπως ανέφερε, από τους περίπου 1.160 κρατουμένους, το 1/3 είναι υπόδικοι.

Ο υπουργός ενημέρωσε επίσης τη Βουλή και για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό ίδρυμα, τον υπερπληθυσμό, τα κινητά τηλέφωνα και τα ναρκωτικά, καθώς και όσα σχετίζονται με το προσωπικό.

Αναφορικά με τον υπερπληθυσμό, είπε ότι οι αριθμοί των κρατουμένων έφτασαν στα επίπεδα προ των Χριστουγέννων, σημειώνοντας ότι σήμερα είναι περίπου 1.160 και τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 1.175. Πρόσθεσε ότι τους τελευταίους δυόμισι μήνες απελάθηκαν με διαδικασίες εξπρές 1.450 πρόσωπα, τα οποία θα παρουσιάζονταν στο δικαστήριο και ενδεχομένως κάποια να κατέληγαν στη Φυλακή.

Για τους ελαφροποινίτες αλλοδαπούς, σύμφωνα με τον υπουργό, όσοι εκτίουν το 50% της ποινής τους θα μπαίνουν στη διαδικασία απέλασης, διευκρινίζοντας ότι το 60% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί. Για τους υπόλοιπους κρατουμένους, ελαφροποινίτες, με τη συμπλήρωση του 50% του χρόνου φυλάκισης θα δύναται να τους δοθεί χάρη για αποφυλάκιση. Αναφέρθηκε επίσης και στη διαδικασία αποφυλάκισης με βραχιολάκια, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα αυξηθούν σε 80 από 30 περιπτώσεις που υπάρχουν σήμερα.

Σε σχέση με τις φυλακές ανηλίκων, ο Κώστας Φυτιρής είπε ότι τέλη Απριλίου ολοκληρώνονται τα έργα στις Λίμνες. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλοδαποί που κρατούνται στη Μενόγεια, πριν από την απέλασή τους, θα μεταφερθούν στις Λίμνες. Οι χώροι κράτησης στη Μενόγεια θα μετατραπούν σε φυλακές ανηλίκων.

37 υποψήφιοι για θέση δ/ντή

Συνολικά 37 αιτήσεις υποβλήθηκαν για τη θέση του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, η οποία μετά το 2022 παραμένει κενή, με το σωφρονιστικό ίδρυμα να λειτουργεί με αναπληρωτή διευθυντή.

«Δεν εξαρτάται από εμένα ποιος θα επιλεγεί. Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Δεν καθορίζω εγώ τα κριτήρια. Ελπίζω και εύχομαι να επιλεγεί ο καταλληλότερος για να διαχειριστεί ένα τέτοιο ίδρυμα», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Διευκρίνισε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται από το υπουργείο είναι να βρεθεί ο τρόπος ώστε ο νέος διευθυντής/διευθύντρια να προσληφθεί με συμβόλαιο και όχι μέχρι το όριο της αφυπηρέτησής του.

Για τους νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ο κ. Φυτιρής είπε ότι μετά την πρόσληψή τους δεν θα τοποθετηθούν άμεσα στις Φυλακές. Θα παρακολουθήσουν μαθήματα στη Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στην οποία θα διδάσκει επιστημονικό προσωπικό με γνώσεις εγκληματολογίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας κ.λπ. Συνολικά θα προσληφθούν 90 νέοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Οι αναρρωτικές

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο υπουργός είπε ότι η έκθεση αποτελεί οδηγό για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρ' όλο που πολλά από τα ζητήματα που καταγράφει η έκθεση είχαν ήδη εντοπιστεί και βρίσκονται σε πορεία διόρθωσης. Όπως ανέφερε, οι διαπιστώσεις της έκθεσης αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος, ενώ ήδη έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Για το θέμα με τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού ο κ. Φυτιρής εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι δικαιολογημένες, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ζητήματα και με τους γιατρούς οι οποίοι θα ελεγχθούν για τη χορήγηση των αναρρωτικών. Κληθείς να τοποθετηθεί για τους λόγους για τους οποίους καταφεύγουν σε αναρρωτικές οι δεσμοφύλακες, είπε ότι το προσωπικό δεν έχει το ηθικό που πρέπει και ότι ίσως αυτός να είναι ο λόγος.

«Πιέζεται ψυχολογικά και καταφεύγει στις αναρρωτικές. Για αυτό και θέλουμε να τους στηρίξουμε, να τους μοριοδοτήσουμε τις δύσκολες υπηρεσίες μέσα στις Φυλακές. Δεν μπορεί κάποιος που υπηρετεί στο γραφείο να έχει την ίδια μοριοδότηση με κάποιον που υπηρετεί σε πτέρυγα βαρυποινιτών. Το σύνολο των μορίων να υπολογίζεται και για σκοπούς προαγωγής. Να αξιολογείται ο καθένας σε σχέση με τον βαθμό δυσκολίας της υπηρεσίας του», είπε.