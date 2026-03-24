Δύο τροχαία ταυτόχρονα στον δρόμο Λάρνακας–Αμμοχώστου προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο

Δύο οδικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το πρωί της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Αμμοχώστου προκάλεσαν έντονη συμφόρηση στην τροχαία κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, γύρω στις 7:30 π.μ., στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Αμμοχώστου, με κατεύθυνση προς την επαρχία Αμμοχώστου, παρά την έξοδο προς Λειβάδια, σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Από τη σύγκρουση, ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου–Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, παρά την έξοδο προς Ορόκλινη, σημειώθηκε δεύτερη σύγκρουση, επίσης μεταξύ δύο αυτοκινήτων.

Στη δεύτερη περίπτωση δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Μέλη της αστυνομίας έσπευσαν και στα δύο σημεία για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις, ενώ εξαιτίας των δύο τροχαίων προκλήθηκε αυξημένη τροχαία συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν πλέον απομακρυνθεί από το οδόστρωμα και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.