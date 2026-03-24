«Θερίζει» ο Μολώχ της ασφάλτου: Αύξηση στους θανάτους από τροχαία στην Κύπρο – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Κομισιόν

Η Κομισιόν δημοσίευσε σήμερα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία το 2025, με την Κύπρο να παρουσιάζει 46 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 42 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 10%, ενώ σε σύγκριση με το 2019 σημειώνεται μείωση 13%.

Στην Κύπρο, η κατανομή των θανάτων από τροχαία ανά μήνα για το τελευταίο διαθέσιμο έτος (2023) παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο, με ποσοστό 18% για κάθε μήνα, ενώ υψηλά ποσοστά σημειώθηκαν επίσης τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, με 15% ανά μήνα. Αντίθετα, δεν υπήρξαν καταγεγραμμένοι θάνατοι τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Αύγουστο, ενώ το ποσοστό τον Μάιο και τον Νοέμβριο ήταν 3%. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο καταγράφηκαν 9% και 6% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, το 2025 συνολικά καταγράφηκαν περίπου 19.400 θάνατοι στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύει μείωση 3% σε σχέση με το 2024, δηλαδή 580 λιγότερα άτομα έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ, παρά την αύξηση των οχημάτων και των χιλιομέτρων που διανύονται.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν βρίσκονται ακόμη σε τροχιά για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να μειωθούν κατά το ήμισυ οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία έως το 2030.

Αξιοσημείωτες μειώσεις καταγράφηκαν μεταξύ 2024 και 2025 στην Εσθονία (-38%) και την Ελλάδα (-22%). Βάσει των προκαταρκτικών δεδομένων, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Πολωνία και η Ρουμανία φαίνεται να βρίσκονται προς το παρόν σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης κατά 50%. Παρά τη σχετική πρόοδο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία συνεχίζουν να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην ΕΕ. Οι ασφαλέστεροι δρόμοι παραμένουν στη Σουηδία και τη Δανία, με 20 και 23 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντίστοιχα.

Στοιχεία για τους τραυματισμούς

Η Κομισιόν εκτιμά ότι για κάθε θάνατο περίπου πέντε άτομα τραυματίζονται σοβαρά, με αποτέλεσμα περίπου 100.000 σοβαρά τραυματισμένα άτομα στην ΕΕ κάθε χρόνο. Τα δεδομένα του 2024 δείχνουν ότι οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν οι πιο επικίνδυνοι, με 53% των θανάτων, σε σύγκριση με 38% στις αστικές περιοχές και 8% στους αυτοκινητόδρομους.

Στις αστικές περιοχές, οι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου (πεζοί, ποδηλάτες, δίκυκλα) αντιπροσωπεύουν το 70% των θανάτων, ενώ οι περισσότερες συγκρούσεις αφορούν αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι άνδρες αποτελούν 77% των θυμάτων, έναντι 23% γυναικών.

Οι οδηγοί και οι επιβάτες αυτοκινήτων αντιπροσωπεύουν το 44% των θανάτων, οι χρήστες δικύκλων το 21%, οι πεζοί το 18% και οι ποδηλάτες το 9%. Τα προσωπικά μέσα μικρής κινητικότητας (κυρίως ηλεκτρικά πατίνια) αποτελούν 1% του συνόλου, αλλά οι θάνατοι από αυτά αυξάνονται σημαντικά.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει θέσει το 2018 στόχο μείωσης κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και μηδενικών θανάτων έως το 2050 («Vision Zero»).

Πηγή: ΚΥΠΕ