Χριστοδουλίδης: Έρχονται μέτρα στήριξης την προσεχή Πέμπτη

Στα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του απόψε προς τους δημοσιογράφους.

Στις δηλώσεις του, προσερχόμενος στην τελετή ανακήρυξης του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Λευκάρων, ερωτηθείς για το πώς η Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα πέραν των 100 εκ. ευρώ που αυτή η Κυβέρνηση έχει λάβει. Έγιναν πολλές συσκέψεις, την Κυπριακή είχα και σχετική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και την Πέμπτη θα απευθυνθώ στον κυπριακό λαό με συγκεκριμένες ανακοινώσεις».