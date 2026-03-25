Δεν φτιάχνει ο καιρός ακόμη: Χειμωνιάτικο σκηνικό με χαλάζι και χιόνια στο Τρόοδος - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Από το Σάββατο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια, το εσωτερικό και τα ορεινά.Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αργά το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή και θα σημειώσει ξανά μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 24 εκατοστά.