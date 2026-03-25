Λάρνακα: Άνδρας κρατά μαχαίρι και απειλεί από μπαλκόνι- Απειλούνται δύο γυναίκες, στο σημείο Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα γύρω στις 15:30 το απόγευμα, μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή έπειτα από πληροφορία για άνδρα που βρισκόταν σε διαμέρισμα και είχε βγει στο μπαλκόνι φωνάζοντας και εκφράζοντας απειλές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας φέρεται να κρατά μαχαίρι.

Στο διαμέρισμα βρίσκονται μαζί του δύο γυναίκες, οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των Αρχών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στη σκηνή επιχειρούν ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να εξασφαλίσουν την ασφαλή έκβαση του περιστατικού.