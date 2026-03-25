Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λάρνακα: Άνδρας κρατά μαχαίρι και απειλεί από μπαλκόνι- Απειλούνται δύο γυναίκες, στο σημείο Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα γύρω στις 15:30 το απόγευμα, μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή έπειτα από πληροφορία για άνδρα που βρισκόταν σε διαμέρισμα και είχε βγει στο μπαλκόνι φωνάζοντας και εκφράζοντας απειλές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άνδρας φέρεται να κρατά μαχαίρι.

Στο διαμέρισμα βρίσκονται μαζί του δύο γυναίκες, οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των Αρχών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στη σκηνή επιχειρούν ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να εξασφαλίσουν την ασφαλή έκβαση του περιστατικού.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα