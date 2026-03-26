Η υποστελέχωση απειλεί το «Pame Express» - Σχέδια προσέλκυσης οδηγών και μέτρα προστασίας για απώλεια αδειών

Το Υπουργείο Μεταφορών ετοιμάζει εισηγήσεις για προσέλκυση επαγγελματιών οδηγών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας «Pame Express», με την ανάδοχο εταιρεία να έχει διαμηνύσει ότι θα διατηρήσει σε λειτουργία την υπηρεσία τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο, αναμένοντας ολοκληρωμένη πρόταση που θα επιλύει οριστικά το πρόβλημα. Το θέμα της υπηρεσίας «Pame Express» συζητήθηκε εκτενώς στην Επιτροπή Μεταφορών την Πέμπτη, όπως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί λεωφορείων με το σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, ανέφερε ότι η υπηρεσία «Pame Express» εξυπηρετεί καθημερινά 500-600 άτομα, ενώ κατά το έτος 2025 καταγράφηκαν συνολικά 100.000 μετακινήσεις.

«Ο κίνδυνος για το Pame Express προήλθε από το πρόβλημα που έχουμε σαν Κύπρος και σαν Ευρώπη. Είναι το πρόβλημα των οδηγών που είναι είδος προς εξαφάνιση», ανέφερε αρχικά ο κ. Νικηφόρου.

Σημείωσε ότι η άποψη του Υπουργείου Μεταφορών είναι ότι είναι η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας η εξεύρεση των οδηγών. «Δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε το μάτια στο πρόβλημα», ανέφερε.

Με την εταιρεία κάναμε αρκετές συναντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, υπάρχουν στα σκαριά κάποιες σκέψεις. Πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις σαν υπουργείο για να επιλυθεί το πρόβλημα με τους οδηγούς», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικηφόρου, ανάμεσα στις εισηγήσεις που θα ετοιμάσει το Υπουργείο Μεταφορών θα είναι η μείωση του ορίου ηλικίας για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών οδηγού.

«Έχουμε μελετήσει και το ενδεχόμενο να γίνει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να κάνει μαθήματα στο ΜΙΕΕΚ και με τρία χρόνια φοίτησης θα έχει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος της ΠΕΟ ανέφερε ότι το «Pame Express» είναι μια βασική υπηρεσία και πρέπει να συνεχίσει. Εισήγηση για την αλλαγή του ορίου ηλικίας για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδηγού, έκανε η ΣΕΚ, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της συντεχνίας.

«Δεν είναι λύση να μειώσουμε κάποιες άλλες γραμμές για να κρατήσουμε μια επιπρόσθετη υπηρεσία όπως είναι το Pame Express», είπε ο οικονομικός διευθυντής της Cyprus Public Transport, Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου.

«Είπαμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να διατηρήσουμε το πρόγραμμα. Είχαμε δώσει έναν ορίζοντα, περίπου στους δυο μήνες, που μπορούμε να κρατήσουμε οριακά την υπηρεσία, ούτως ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανέφερε ότι μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα με την πρόσληψη οδηγών από τρίτες χώρες που έχουν δεξιοτίμονα οχήματα, όπως για παράδειγμα οι Ινδοί. «Να φέρουμε 150-200 οδηγούς να εξυπηρετούν τον κόσμο», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου πρότεινε να αλλάξει ο νόμος για την επαγγελματική άδεια για να δίνεται σε πιο χαμηλή ηλικία. «Μπορεί να γίνει και η επιδότηση της βασικής τους εκπαίδευσης που έχει ένα κόστος», πρόσθεσε.

«Για να φέρουμε οδηγούς από τρίτες χώρες θα πρέπει να επέμβουμε σε μια σειρά από νομοθεσίες. Ας κοιτάξουμε πως θα βρούμε οδηγούς από τον γηγενή πληθυσμό», κατέληξε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα σημείωσε ότι πρέπει να γίνουν σχέδια προσέλκυσης οδηγών. «Χρειάζεται η πολιτεία να εξαγγείλει ένα σχέδιο που θα τραβήξει κοντά τους νέους», ανέφερε.

Όσον αφορά τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, σημείωσε ότι «εάν υπάρχει κάτι που δίνει το δικαίωμα στην ανάδοχο εταιρεία να σταματά την οποιαδήποτε γραμμή, σας λέω ότι η σύμβαση είναι προβληματική».

Σε σχέση με τους οδηγούς τρίτων χωρών, η εκπρόσωπος της ΠΕΟ ανέφερε ότι εργοδοτούνται ήδη οδηγοί τρίτων χωρών από δύο εταιρείες.

Σχετικά με τον μισθό των οδηγών, ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ είπε ότι είναι γύρω στα 1.600 ευρώ χωρίς τις υπερωρίες.

Οδηγοί λεωφορείων κινδυνεύουν να χάσουν τις άδειες από βαθμούς ποινής

Οδηγοί λεωφορείων κινδυνεύουν να χάσουν τις επαγγελματικές τους άδειες από τους βαθμούς ποινής, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη στη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών.

Οι οδηγοί ζήτησαν να υπάρχει μια προειδοποίηση στα φώτα τροχαίας, είτε με χρονόμετρα είτε με κίτρινα φώτα όπως αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως λέχθηκε, τα περισσότερα πρόστιμα των οδηγών καταγράφηκαν γιατί πάτησαν τη γραμμή, ενώ έχουν υπάρξει και μικροτραυματισμοί κατά την προσπάθεια των οδηγών να σταματήσουν έγκαιρα στα φώτα τροχαίας.

«Στη Λεμεσό έχουμε 26 οδηγούς οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους και κινδυνεύουν ακόμα 85 με τους βαθμούς. Κυρίως είναι οι οδηγοί της παραλιακής γραμμής της Λεμεσού με 100 δρομολόγια τη μέρα», ανέφερε εκπρόσωπος της ΕΜΕΛ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείο Μεταφορών σημείωσε ότι το για το θέμα του τρόπου λειτουργίας των φώτων τροχαίας, είναι αρμόδιο το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, η οποία εισηγήθηκε να αποσταλεί επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο με την μορφή του κατεπείγοντος, έτσι ώστε να δοθούν στη Βουλή όλες οι απαιτούμενες απαντήσεις για το θέμα.

ΚΥΠΕ