Στο δικαστήριο τα έγγραφα των Φυλακών - Συνεχίζεται η δικαστική μάχη κατά πόσο θα παραδοθούν

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αναφορικά με το θέμα των εγγράφων από τις Κεντρικές Φυλακές και κατά πόσο πρέπει να παραδοθούν όλα ή μέρος αυτών στους συνηγόρους υπεράσπισης των οκτώ κατηγορούμενων προσώπων.

Κατά τη χθεσινή δικαστική διαδικασία στο Κακουργιοδικείο, οι συνήγοροι υπεράσπισης (πλην του 5ου) αγόρευσαν ζητώντας από το δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα με το οποίο θα υποχρεούται η κατηγορούσα Αρχή να παραδώσει όλα τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα στο πλαίσιο έρευνας για άλλη υπόθεση, στις 10 Απριλίου 2025.

Ο Κρις Τριανταφυλλίδης, συνήγορος υπεράσπισης της 1ης κατηγορουμένης (πρώην διευθύντριας Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους), ανέφερε κατά την αγόρευσή του ότι το δικαστήριο πρέπει να έχει ιδίαν γνώση για το περιεχόμενο και τη διαβάθμιση των εγγράφων. «Το πρόβλημα που προέκυψε μπορεί να επιλυθεί με απόφαση δικαστηρίου και με έκδοση διατάγματος για παραχώρηση όλων των εγγράφων», πρόσθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης της Α. Αριστοτέλους.

Ανέφερε επίσης ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ισχύει καμιά από τις εξαιρέσεις του άρθρου 7.4 της ποινικής δικονομίας και ότι η κατηγορούσα Αρχή έχει υποχρέωση να πείσει το δικαστήριο για το μαρτυρικό υλικό που δεν παραδόθηκε. Ο κ. Τριανταφυλλίδης διερωτήθηκε επίσης πώς γίνεται τον περασμένο Ιούνιο σε τηλεοπτική εκπομπή πρώην αξιωματούχος της Αστυνομίας να μιλούσε για έγγραφο που συμπεριλαμβάνεται στα τεκμήρια και η υπεράσπιση το έδωσε μαυρισμένο (απαλείφοντας συγκεκριμένες αναφορές).

Ο Σωτήρης Αργυρού, συνήγορος υπεράσπισης της δεύτερης κατηγορουμένης (Αθηνάς Δημητρίου), υιοθέτησε τα όσα ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης και επιπρόσθετα ζήτησε από το δικαστήριο τη διακοπή της δίκης λόγω κατάχρησης της διαδικασίας. Το περιεχόμενο της αγόρευσης του κ. Τριανταφυλλίδη υιοθέτησαν και οι δικηγόροι των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, επανέλαβε ότι η κατηγορούσα Αρχή δεν αρνείται την αποκάλυψη του μαρτυρικού υλικού. Συμφώνησε με τον Κρις Τριανταφυλλίδη, όπως όλα τα έγγραφα τεθούν ενώπιον του δικαστηρίου και αποφασίσει σχετικά. «Στην παρούσα υπόθεση έχει δοθεί πρόσβαση στην υπεράσπιση στο σύνολο του μαρτυρικού υλικού. Παρά τη διευθέτηση που έγινε, που δίνεται η δυνατότητα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να επιθεωρήσουν όσα έγγραφα δεν τους δόθηκαν ή τους δόθηκαν μαυρισμένα, μέχρι στιγμής κανένας δικηγόρος δεν το έπραξε. Ανέφερε επίσης ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα τα οποία παραδόθηκαν μαυρισμένα ανέρχονται σε 2.900. Διευκρίνισε ότι αυτά τα έγγραφα δόθηκαν στους συνηγόρους υπεράσπισης και σε αυτά φαίνονται το θέμα του κάθε εγγράφου, η διαβάθμιση και η ημερομηνία. Είπε επίσης ότι από το μαρτυρικό υλικό δεν δόθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ δικηγόρου-πελάτη και χάρτες με τις εγκαταστάσεις των Κεντρικών Φυλακών. «Η μη αποκάλυψη των εν λόγω εγγράφων δικαιολογείται, κατά την άποψή μας. Είναι απολύτως απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων και ενδεχομένως να βλάψουν σοβαρά την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

Η απόφαση

Έχοντας ενώπιόν του τις θέσεις όλων των πλευρών, το Κακουργιοδικείο μετά από σύντομη διακοπή αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι ορθή η προσέγγιση όπως τα επίδικα έγγραφα τεθούν στο δικαστήριο. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «το βάρος απόδειξης για την εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου 7 της ποινικής δικονομίας φέρει η κατηγορούσα Αρχή». Το Κακουργιοδικείο έδωσε οδηγίες όπως τα έγραφα κατατεθούν στο δικαστήριο, ώστε οι συνήγοροι υπεράσπισης να τα επιθεωρήσουν (σ.σ. δεν θα τους δοθούν). Αναφορικά με το ζήτημα που ήγειρε ο συνήγορος υπεράσπισης της δεύτερης κατηγορούμενης, ζητώντας τερματισμό της δικαστικής διαδικασίας λόγω κατάχρησης, το δικαστήριο στην απόφασή του σημείωσε ότι «δεν έχουν τεθεί ενώπιόν μας στοιχεία που να καταδεικνύουν κατάχρηση της διαδικασίας ή εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν τέτοιο μέτρο». Στην απόφαση προστίθεται επίσης ότι η αναστολή ποινικής διαδικασίας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει καταπίεση ή πλήρης αδικία εις βάρος του κατηγορουμένου, στοιχείο που δεν διαπιστώθηκε στην παρούσα περίπτωση.