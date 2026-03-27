Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Το εγκαταλελειμμένο σκυλάκι στη Λεμεσό που συγκίνησε με την ιστορία του είναι ασφαλές και έκανε έναν φίλο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια θλιβερή εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου σκύλου στη Λεμεσό κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, του οποίου η ιστορία εξελίχθηκε με έναν συγκινητικό τρόπο.

Οι εθελοντές του «Lost Paw Dog Rescue», εντόπισαν το σκυλάκι να κάθετε μόνο του σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων έχοντας δίπλα του μια σακούλα με τα παιχνίδια του και άλλα αντικείμενα. Καθόταν εκεί υπομονετικό, σαν να περίμενε τους ιδιοκτήτες του να επιστρέψουν να το πάρουν, αλλά στα μάτια του φαινόταν η λύπη και σύγχυση που το διακατείχε.

Οι διασώστες δεν άντεξαν να το αφήσουν εκεί, έτσι ένας εξ αυτών επενέβη άμεσα και το μετέφερε σε ασφαλές μέρος. Η οργάνωση ζήτησε βοήθεια για τη φροντίδα του και ανταπόκριση ήταν τεράστια, ενώ σε ανάρτησή της αναφέρει ότι πλέον είναι πιο ήρεμο και μάλιστα έκανε και έναν φίλο!

Δείτε Εικόνες:

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα