Το εγκαταλελειμμένο σκυλάκι στη Λεμεσό που συγκίνησε με την ιστορία του είναι ασφαλές και έκανε έναν φίλο

Μια θλιβερή εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου σκύλου στη Λεμεσό κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, του οποίου η ιστορία εξελίχθηκε με έναν συγκινητικό τρόπο.

Οι εθελοντές του «Lost Paw Dog Rescue», εντόπισαν το σκυλάκι να κάθετε μόνο του σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων έχοντας δίπλα του μια σακούλα με τα παιχνίδια του και άλλα αντικείμενα. Καθόταν εκεί υπομονετικό, σαν να περίμενε τους ιδιοκτήτες του να επιστρέψουν να το πάρουν, αλλά στα μάτια του φαινόταν η λύπη και σύγχυση που το διακατείχε.

Οι διασώστες δεν άντεξαν να το αφήσουν εκεί, έτσι ένας εξ αυτών επενέβη άμεσα και το μετέφερε σε ασφαλές μέρος. Η οργάνωση ζήτησε βοήθεια για τη φροντίδα του και ανταπόκριση ήταν τεράστια, ενώ σε ανάρτησή της αναφέρει ότι πλέον είναι πιο ήρεμο και μάλιστα έκανε και έναν φίλο!

