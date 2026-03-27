Ενεργοποιήθηκε ειδική ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό - Συνεχής ενημέρωση σε κτηνοτρόφους και ευρύ κοινό

Εν μέσω κρίσης του πρωτογενούς τομέα, λόγω της προέλασης του αφθώδους πυρετού, ο οποίος έχει επιφέρει μέχρι στιγμής την υποχρεωτική θανάτωση περίπου 30.000 ζώων, που μεταφράζεται περίπου σε 5,5% του ζωικού κεφαλαίου, το Υπουργείο Γεωργίας έθεσε σε λειτουργία την εξειδικευμένη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό https://www.gov.cy/footandmouth/.

«Σκοπός αυτής της κίνησης είναι η δημιουργία ενός κεντρικού εργαλείου ενημέρωσης στην προσπάθεια για τον περιορισμό της νόσου και την έγκυρη καθοδήγηση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των πολιτών» ανέφερε στον «Π» αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Γεωργίας. «Στόχος του Υπουργείου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, η στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και η σταδιακή, ασφαλής ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Στην προσπάθεια αυτή καθοριστικη είναι η συλλογική ευθύνη. Η τήρηση των μέτρων είναι το κλειδί για την εξάλειψη της νόσου», πρόσθεσε.

Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται συνεχώς, βάσει των νέων δεδομένων σε σχέση με την ασθένεια, ενώ σε λίγες ημέρες θα παρουσιάζεται και χάρτης με τα δεδομένα και τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν κρούσματα.

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, ταξινομημένα σε ενότητες που αφορούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και το ευρύ κοινό. Διατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις για βασικά ζητήματα.

Για τους κτηνοτρόφους: Αναλυτικές οδηγίες για τα συμπτώματα στα ζώα, τρόπους επιβίωσης και μετάδοσης του ιού στο περιβάλλον, το πλαίσιο για τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, αλλά και τους τρόπους αποζημίωσης.

Ενδεικτικά, δίνονται παραδείγματα για υπολογισμό της προκαταβολής αποζημίωσης που θα λάβουν πληγέντες κτηνοτρόφοι, στη βάση μεθοδολογίας που συμφωνήθηκε στην ειδική συμβουλευτική επιτροπή. Για παράδειγμα, μία εκμετάλλευση με 1.200 αιγοπρόβατα, εκ των οποίων 870 ήταν θηλυκά άνω των 12 μηνών, θα λάβει ως άμεση προκαταβολή για απώλεια εισοδήματος €17.400. Την ίδια ώρα μία εκμετάλλευση με γαλακτοπαραγωγές αγελάδες που διαθέτει 455 βοοειδή εκ των οποίων 310 είναι αγελάδες άνω των 24 μηνών, θα λάβει ως άμεση προκαταβολή για απώλεια εισοδήματος €31.000.

Για τους πολίτες: Ξεκάθαρες απαντήσεις για θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων, προκειμένου να αποφευχθεί ο πανικός και η παραπληροφόρηση. «Ο αφθώδης πυρετός δεν θεωρείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και δεν αποτελεί ζήτημα ασφάλειας τροφίμων για τον άνθρωπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι η νόσος δεν είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους, ενώ και τα προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα δεν θεωρούνται απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Το κρέας και το γάλα από μη μολυσμένα ζώα, καθώς και τα προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα, θεωρούνται ασφαλή για κατανάλωση. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας του ιού μεταξύ των ζώων, εφαρμόζονται αυστηρά κτηνιατρικά μέτρα ελέγχου, περιορισμού και ιχνηλάτησης, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Να σημειωθεί πως, ο ΑΠ προσβάλει μόνο τα δίχηλα ζώα, (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους), προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στον πρωτογενή τομέα ενώ, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων», σημειώνεται.

Νομικό πλαίσιο: Ανάρτηση όλων των τρεχουσών νομοθεσιών και των σχετικών διαταγμάτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται σε εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες που καθορίζουν το πλαίσιο ελέγχου των ασθενειών των ζώων και τις υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων. Τα διατάγματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόνοιες για περιορισμούς στη διακίνηση ζώων, προϊόντων και υλικών, μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου, διαδικασίες διαχείρισης εκμεταλλεύσεων και ζωικού κεφαλαίου και ειδικές ρυθμίσεις ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση.

Στις 49 παραμένουν οι μολυσμένες μονάδες

Σήμερα δεν ανακοινώθηκαν επιπλέον κρούσματα, βάσει εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αριθμητικά οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν 49, στις μολυσμένες ζώνες Λάρνακας και Λευκωσίας (Δάλι και Γέρι).

Μέχρι σήμερα θανατώθηκαν 28019 αιγοπρόβατα και 1712 βοοειδή. Αναμένεται αύριο η θανάτωση ακόμα 240 περίπου αιγοπροβάτων και 150 βοοειδών. Σύμωνα με στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το ποσοστό των μολυσμένων μονάδων αιγοπροβάτων ανέρχεται στο 1.79%, ενώ το ποσοστό σε ζωικό πληθυσμό ανέρχεται στο 5,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για μολυσμένες μονάδες βοοειδών ανέρχονται στο 1.87% ενώ σε ποσοστό ζωικού πληθυσμού ανέρχεται στο 2.2%.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση εμβολιασμών, στα βοοειδή ολοκληρώθηκε το 98% του ζωικού πληθυσμού ενώ στα αιγοπρόβατα ολοκληρώθηκε το 75% του ζωικού πληθυσμού Παγκύπρια. Σε σχέση με τη δεύτερη δόση, έγινε το 30% του πληθυσμού των βοοειδών και το 10% του πληθυσμού των αιγοπροβάτων

Συνήλθε η επιστημονική επιτροπή ανασυγκρότησης

Σε κλίμα σύμπνοιας συνήλθε σήμερα για πρώτη φορά η ειδική επιστημονικής επιτροπής για ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα. Όπως δήλωσε στον «Π» ο επικεφαλής Σταύρος Μαλάς, έγινε ο καθορισμός των υποεπιτροπών, έτσι ώστε να ακούσουν πολλούς εξειδικευμένους σε αντικείμενα επιστήμονες, για να υπάρχει μία συνολική και συμμετοχική διαδικασία.