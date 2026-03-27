Αποχωρεί από την προεδρία Δημοσιονομικού Συμβουλίου ο Μιχάλης Περσιάνης - Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του

Για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομικών, ο Μιχάλης Περσιάνης

«Έχοντας συζητήσει τις προθέσεις μου με τα μέλη του ΔΣ και στελέχη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενημέρωσα σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών και την εκτελεστική εξουσία πως προτίθεμαι να αποχωρήσω από τη θέση του προέδρου του ΔΣΚ», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η απόφαση μου βασίστηκε σε προσωπικούς και πρακτικούς λόγους εν όψει της ούτως ή άλλως λήξης της θητείας μου, και δεν υφίστανται πολιτικές ή άλλες διαστάσεις στην απόφασή μου»,σημειώνει.

«Οι πρακτικοί λόγοι σχετίζονται κυρίως με τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και παραδοτέων μέσα στο έτος και την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών, καθώς και τα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσει ένας κακός χρονισμός στη διαδοχή της προεδρίας του θεσμού. Παραμένω στη διάθεση του Συμβουλίου για σκοπούς μετάβασης», τονίζει.

«Εύχομαι ο θεσμός να συνεχίσει την πορεία του προς την θεσμική του «ενηλικίωσή» και να συνεχίσει να υπηρετεί την αποστολή του με την ίδια αίσθηση ευθύνης και καθήκοντως. Θέλω να ευχαριστήσω την εκτελεστική εξουσία και δη το Υπουργείο Οικονομικών για την άριστη συνεργασία και την συνεχή αναζήτηση λύσεων σε διμερή ζητήματα», αναφέρει.

Τονίζει επίσης την εξαιρετική συνεργασία με την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. «Τα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν εγγύηση και τα στελέχη του αποτελούν κεφάλαιο για τον τόπο. Θεωρώ, με δεδομένη την δική τους ποιότητα, πως η δική μου απουσία δεν θα γίνει αισθητή», καταλήγει.

Ο κ. Περσιάνης κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου από το 2022, με θητεία που προβλέπεται εξαετής.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

 

