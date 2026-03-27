Βρήκαν γάτο με σφαιρίδιο πυροβόλου καρφωμένο στη μύτη του - Αγανακτισμένοι οι Οικολόγοι (εικόνες)

Με βαθιά αγανάκτηση και έντονη ανησυχία καταγγέλλουν τα συνεχιζόμενα περιστατικά κακοποίησης ζώων στην επαρχία Πάφου το Κίνημα Οικολόγων, μετά από περιστατικό που καταγγέλλουν ότι βρέθηκε γάτος σοβαρά τραυματισμένος με σφαιρίδιο πυροβόλου καρφωμένο στη μύτη του.

Αυτούσια η ανακοίνωση των Οικολόγων:

Πρόσφατο περιστατικό αφορά γάτο ο οποίος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο χωριό Αχέλεια της επαρχίας Πάφου, με σφαιρίδιο πυροβόλου όπλου καρφωμένο στη μύτη του. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποτρόπαιων πράξεων βίας κατά ανυπεράσπιστων ζώων.

Τέτοιες ενέργειες συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και προσβάλλουν κάθε έννοια πολιτισμού και ανθρωπιάς. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Απαιτούμε:

• Άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού

• Εντοπισμό και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων

• Εντατικοποίηση των ελέγχων και μέτρων πρόληψης από τις αρμόδιες αρχές

Η Ανθή Μουζουρή, Συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε δήλωσή της κάλεσε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η προστασία των ζώων αποτελεί ευθύνη όλων μας. Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της λειτουργίας της Αστυνομίας των Ζώων, επισημαίνοντας ότι, παρά την προσπάθεια επικοινωνίας, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όπως ανέφερε, προκύπτει εύλογος προβληματισμός, καθώς όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία απασχολείται με άλλα καθήκοντα και όχι με τον βασικό λόγο ύπαρξής της.

Η μη ανταπόκριση των αρχών σε καταγγελίες — ειδικά για κακοποίηση ζώων — δεν είναι απλώς διοικητική αδυναμία. Δημιουργεί έντονα και συχνά αρνητικά συναισθήματα στον πολίτη, χάνει την εμπιστοσύνη προς τις αρχές και τους θεσμούς. Ο πολίτης αρχίζει να πιστεύει ότι οι καταγγελίες «δεν έχουν νόημα».

Ο πολίτης δεν ζητά λόγια. Ζητά πράξεις.

Δεν θέλει μια «αστυνομία των ζώων» που απουσιάζει, καθυστερεί ή αγνοεί καταγγελίες.

Θέλει μια υπηρεσία ισχυρή, αποτελεσματική και παρούσα, που να παρεμβαίνει άμεσα και να προστατεύει πραγματικά τα ζώα.

Για πολλοστή φορά θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη την δημιουργία ενός ανεξάρτητου σώματος «Αστυνομίας Ζώων».

Ένα τέτοιο σώμα δεν θα λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά αυτόνομα και εξειδικευμένα, με αποκλειστική αποστολή την προστασία των ζώων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

