Σημαντική πτώση την Παρασκευή στο ΧΑΚ, στο 2,24% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 256,94 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική πτώση 1,38%.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε και την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 256,94 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική πτώση 1,38%. Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε απώλειες 2,24%.

Πτώση σημείωσε και ο δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 157,37 μονάδες με απώλειες 1,09%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €323.970,75.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες κατέγραψαν πτώση την Παρασκευή. Η Κύρια και η Εναλλακτική Αγορά σημείωσαν απώλειες σε ποσοστό 1,63% και 0,54%, αντίστοιχα. Οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν, με πτώση 0,35% και τα Ξενοδοχεία, με ζημιά 0,03%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €222.199,80 (τιμή €8,18 – πτώση 1,45%), της Δήμητρα Επενδυτικής με €47.862,56 (τιμή €1,38 – πτώση 0,36%), της Logicom με €19.110,80 (τιμή €2,70 – πτώση 3,57%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €9.124,80 (τιμή €4,44 - άνοδος 1,37%) και της Atlantic Insurance με €8.391,60 (τιμή €2,28 - άνοδος 1,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης πέντε κινήθηκαν ανοδικά, εννέα πτωτικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 144.

Πηγή: ΚΥΠΕ

