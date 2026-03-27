Θανατώθηκαν σχεδόν 30.000 ζώα λόγω αφθώδους πυρετού - Στο 98% ο εμβολιασμός στα βοοειδή και στο 75% στα αιγοπρόβατα

«Η κόρη μου είναι κάτω από τα ερείπια»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες αμάχων από τη βομβαρδισμένη Τεχεράνη

Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι επιδημιολογικές έρευνες.

Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 29.731 ζώα εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, τα μολυσμένα κοπάδια ανέρχονται στα 49 (46 στη Λάρνακα και τρία στη Λευκωσία), ενώ μέχρι σήμερα θανατώθηκαν 28.019 αιγοπρόβατα και 1.712 βοοειδή. Σύμφωνα με την ενημέρωση, αύριο, Σάββατο, αναμένεται η θανάτωση ακόμα 240 περίπου αιγοπροβάτων και 150 βοοειδών. 

Το ποσοστό μολυσμένων μονάδων αιγοπροβάτων ανέρχεται στο 1,79% ενώ το ποσοστό σε ζωικό πληθυσμό ανέρχεται στο 5,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για μολυσμένες μονάδες βοοειδών ανέρχονται στο 1,87%, ενώ σε ποσοστό ζωικού πληθυσμού ανέρχεται στο 2,2%. 

Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση εμβολιασμών, σημειώνεται ότι στα βοοειδή ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός στο 98% του ζωικού πληθυσμού ενώ στα αιγοπρόβατα ολοκληρώθηκε στο 75% του ζωικού πληθυσμού παγκύπρια. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δόση, έγινε στο 30% πληθυσμού των βοοειδών και στο 10% του πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι επιδημιολογικές έρευνες. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

