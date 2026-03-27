Χωρίς ρεύμα την Τρίτη διάφορες περιοχές σε Λεμεσό και Πάφο - Πόσες ώρες θα διαρκέσει η διακοπή

Θα διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την Τρίτη, 31 Μαρτίου, μεταξύ των ωρών 08:00πμ – 14:00μμ, σε περιοχές της επαρχίας Λεμεσού και Πάφου, όπως ανακοίνωσε η ΑΗΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, το ηλεκτρικό ρεύμα θα διακοπεί σε μέρος των Κάτω Πλατρών, στο Όμοδος, Μανδριά, Βάσα Κοιλανίου, Μαλιά, Κισσούσα, Ποταμιού, Άρσος, Πραιτώρι, Μέσανα, Αρμίνου, Φιλούσα Κελοκεδάρων, Κέδαρες, Σαλαμιού, Άγιος Ιωάννης Πάφου και Άγιος Νικόλαος.

Η ΑΗΚ αναφέρει ότι επειδή δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή του ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρήσουν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή, ότι έχουν ρεύμα για όλη την χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

"Η ΑΗΚ λυπάται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για εκτέλεση εργασιών επέκτασης και συντήρησης του δικτύου", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ