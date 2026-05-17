Σκόνη και ισχυρούς ανέμους φέρνει ο καιρός – Αναμένονται βροχές και αυξομειώσεις της θερμοκρασίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ ενώ στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια παράλια, μέτριοι και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά παράλια, στους 26 στα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα συνεχίζουν να παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ από το βράδυ αυξημένες μέσες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές και μετά το μεσημέρι πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας για να κυμανθεί πιο κάτω από αυτές.