Θανατηφόρα οδική σύγκρουση στη Λευκωσία – Έχασε τη ζωή του 28χρονος

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 10.20 χθες βράδυ, έχασε τη ζωή του ο Αντρέας Αντωνίου, 28 ετών από τη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Έγκωμη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 28χρονος.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος να σημειωθεί, έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη ενώ στη συνέχεια συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το τροχαίο, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λευκωσίας, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

