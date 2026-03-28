Απόπειρα φόνου κατά 34χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου - Ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου το υποψήφιο θύμα

Δέκα λεπτά περίπου μετά τα μεσάνυχτα, ενώ 34χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα στο Παραλίμνι, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποψήφιο θύμα είναι ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι οι δράστες ήταν δύο και ήταν κρυμμένοι σε παρακείμενο χωράφι. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν το σημείο.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, όπου και την έθεσαν υπό φρούρηση ενώ από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι σφαίρες έπληξαν μόνο το αυτοκίνητο του 34χρονου.

Να σημειωθεί ότι περί ώρα 00:45, εντοπίστηκε να φλέγεται εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στον δρόμο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς (έδαφος των Βρετανικών Βάσεων). Το αυτοκίνητο που κάηκε εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της απόπειρας φόνου.

Η σκηνή φρουρείται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων και διερευνάται το ενδεχόμενο οι δύο σκηνές να είναι αλληλένδετες.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.  

