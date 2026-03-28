Υπερχείλισε το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς

Η υπερχείλιση του φράγματος της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου , αποτελεί γεγονός με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία για την επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Πάτροκλο Ευαγγέλου.

Ως το τρίτο από τα οκτώ φράγματα της περιοχής που υπερχειλίζει φέτος, μετά την υπερχείλιση των φραγμάτων Πωμού και Αργάκας , το φαινόμενο αυτό αντανακλά αφενός την αυξημένη υδρολογική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών και αφετέρου τη σημασία της σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μια εποχή έντονων κλιματικών μεταβολών, όπως είπε. 

Σύμφωνα με τον κ. Ευαγγέλου ο ταμιευτήρας της Αγίας Μαρίνας, αν και μικρής χωρητικότητας (298 χιλιάδες κυβικά μέτρα), διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως εξυπηρετεί κυρίως αρδευτικούς σκοπούς, στηρίζοντας τη γεωργική παραγωγή της περιοχής της Χρυσοχούς, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα νερού. Το γεγονός ότι τροφοδοτείται από τον ποταμό Ξερό υπογραμμίζει τη σημασία των φυσικών υδατορευμάτων και της προστασίας τους από ρύπανση και υπερεκμετάλλευση. 

Σύμφωνα με τον κ. Ευαγγέλου η κατασκευή του φράγματος το 1965 αποτέλεσε ένα σημαντικό τεχνικό και αναπτυξιακό έργο για την εποχή, συμβάλλοντας στη συγκράτηση και αξιοποίηση των υδάτων σε μια περιοχή με έντονη εποχικότητα στις βροχοπτώσεις.

Σήμερα, όπως είπε, η επαναλαμβανόμενη υπερχείλιση του φράγματος αναδεικνύει τόσο τη μεταβλητότητα των καιρικών φαινομένων όσο και την ανάγκη για σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης νερού, που να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Ευαγγέλου κάλεσε τους συγχωριανούς του αλλά και τους πολίτες γενικότερα να αποφεύγουν φαινόμενα απώλειας πολύτιμου νερού όσο και αν η υπερχείλιση αποτελεί θετική εξέλιξη ως ένδειξη πληρότητας. Σημειώνεται πως το μικρό αυτό φράγμα είναι ενταγμένο στο υδατικό έργο Χρυσοχούς μαζί με τα φράγματα Ευρέτου, Αργάκας και Πωμού.

