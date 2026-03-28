Στο νοσοκομείο θηροφύλακας μετά από εισπνοή φαρμάκου για αφθώδη πυρετό - Πώς σχολιάζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Θηροφύλακας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο χθες Παρασκευή, μετά από εισπνοή ειδικού φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θηροφύλακες που βρίσκονταν σε υπηρεσία χθες, κλήθηκαν να τοποθετήσουν το φάρμακο σε λακκούβες, οι οποίες ανοίχτηκαν με σκοπό τον ψεκασμό των ελαστικών αυτοκινήτων στην περιοχή των Κλαυδιών στην επαρχία Λάρνακας. Ένας από τους θηροφύλακες εισέπνευσε ποσότητα φαρμάκου με αποτέλεσμα να βγάζει αφρούς από το στόμα και να να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο θηροφύλακας, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών και νοσηλευτήκε, έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.

Μετά από αυτό το περιστατικό θηροφύλακες άρχισαν να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, ζητώντας να σταματήσουν να πηγαίνουν σε σημεία ψεκασμού, καθότι, δεν είναι εκπαιδευμένοι για το συγκεκριμένο σκοπό ενώ δεν είναι ούτε εφοδιασμένοι κατάλληλα.

Πώς σχολιάζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Από την πλευρά τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν σήμερα ότι «παρέχουν όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση των απολυμαντικών και πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή τους». «Παρόλα αυτά», τονίζουν, «όπου παρατηρούνται προβλήματα, δίνονται άμεσα επαναληπτικές οδηγίες ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά. Η υγεία των συναδέλφων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα».

Αναστολή λειτουργίας 11 κτηνοτροφικών μονάδων στο Πέργαμος

Σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας 11 μονάδων αιγοπροβάτων και βοοειδών στην περιοχή Πέργαμος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι το μέτρο λήφθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται μονάδες που ελέγχονται από την Αρμόδια Αρχή (ΚΥ), καθώς και μονάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει κωδικό γάλακτος. Στις μονάδες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΚΥ διεξάγονται κανονικά όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε παράβαση. Παρόλα αυτά, και δεδομένης της άμεσης γειτνίασης με μη αδειούχα υποστατικά, προχωρήσαμε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους ως προληπτικό μέτρο, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενης διακίνησης γάλακτος από παράνομα δραστηριοποιούμενες μονάδες στη Νεκρή Ζώνη και στις Βρετανικές Βάσεις. Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι δέουσες ενέργειες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Για τον περιορισμό της νόσου, συνεχίζονται κανονικά οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι επιδημιολογικές έρευνες, ενώ όλες οι θανατώσεις ολοκληρώνονται εντός 48 ωρών από τον εντοπισμό των κρουσμάτων.

Οι αποζημιώσεις

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ενημερώνουν ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την προηγούμενη εβδομάδα οι πρώτοι πληγέντες, για τους οποίους ολοκληρώθηκε η θανάτωση των ζώων, έλαβαν στους λογαριασμούς τους τις προκαταβολές για απώλεια εισοδήματος. «Οι πληρωμές συνεχίζονται και για όσους οι θανατώσεις πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα. Οι ΚΥ, μετά την πρώτη δέσμη πληρωμών, συνεχίζουν τους ελέγχους στους υπόλοιπους ατομικούς φακέλους των πληγέντων κτηνοτρόφων και προχωρούν στην καταβολή της πρώτης ανακουφιστικής δόσης για απώλεια εισοδήματος, καθώς και των ποσών που αφορούν την καταστροφή υλικών στη βάση και των αποφάσεων της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία, ανάμεσα σε άλλους, συμμετέχουν τόσο οι αγροτικές οργανώσεις όσοι και εκπρόσωποι των αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων. Περισσότερες πληροφορίες για τις πληρωμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.footandmouth.gov.cy», προσθέτουν.