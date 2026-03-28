Αφθώδης πυρετός: Αναστέλλεται η λειτουργία 11 κτηνοτροφικών μονάδων στο Πέργαμος

Αναστέλλεται η λειτουργία έντεκα κτηνοτροφικών μονάδων στο Πέργαμος, μετά από απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί η διακίνηση γάλακτος από μονάδες που δραστηριοποιούνται παράνομα σε Νεκρή Ζώνη και Βρετανικές Βάσεις, σε τυροκομεία που δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές.

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον αφθώδη πυρετό να περνά πλέον στις ελεύθερες περιοχές από τις 19 Φεβρουαρίου 2026 και η ανάλυση κινδύνου που διενεργήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Γεωργίας επέβαλαν το κλείσιμό τους.

Η αναστολή επηρεάζει άμεσα οκτώ βουστάσια και τρία ποιμνιοστάσια, τα οποία μέχρι πρότινος παρέδιδαν γάλα σε τρία τυροκομεία των ελεύθερων περιοχών.

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ανέφερε πως η αναστολή της λειτουργίας των συγκεκριμένων μονάδων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εκδοθεί το πόρισμα της εν εξελίξει έρευνας.

Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγορίου, είναι να διαπιστωθεί εάν οι κτηνοτροφικές μονάδες συμμορφώνονται με την κυπριακή νομοθεσία, ενώ, όπως ανέφερε, φαίνεται να εντοπίστηκαν και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες.

Από την πλευρά τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι το μέτρο λήφθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. «Στην περιοχή δραστηριοποιούνται μονάδες που ελέγχονται από την Αρμόδια Αρχή (ΚΥ), καθώς και μονάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει κωδικό γάλακτος. Στις μονάδες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΚΥ διεξάγονται κανονικά όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε παράβαση. Παρόλα αυτά, και δεδομένης της άμεσης γειτνίασης με μη αδειούχα υποστατικά, προχωρήσαμε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους ως προληπτικό μέτρο, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενης διακίνησης γάλακτος από παράνομα δραστηριοποιούμενες μονάδες στη Νεκρή Ζώνη και στις Βρετανικές Βάσεις. Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι δέουσες ενέργειες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες», αναφέρουν.