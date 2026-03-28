Βαφεάδης: Υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για οδικά ατυχήματα η χρήση κινητών

Ως υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα αναφορικά με την πρόκληση οδικών ατυχημάτων χαρακτήρισε την απόσπαση της προσοχής των οδηγών λόγω της χρήσης κινητών τηλεφώνων ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Ράλι Κλασικού Αυτοκινήτου «48 Ώρες Κύπρος» το Σάββατο στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες με θύμα μοτοσικλετιστή, ο Υπουργός είπε ότι αυξάνει δραματικά τις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με μοτοσικλετιστές και δείχνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τους ευάλωτους εντός του οδικού δικτύου.

«Είναι κάτι πέραν της ταχύτητας, η ταχύτητα μέχρι σήμερα ήταν το κύριο στοιχείο πίσω από τις οδικές συγκρούσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάζουμε πλέον σε δύο θέματα, στους ευάλωτους και στην απόσπαση της προσοχής των οδηγών. Η χρήση κινητών δυστυχώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημά μας», τόνισε σχετικά.

Υπό επεξεργασία τρόποι προειδοποίησης για φωτοεπισήμανση

Ερωτηθείς επίσης για τη θέση του Υπουργείου σχετικά με τις χθεσινές κινητοποιήσεις των οδηγών λεωφορείων και τις διαμαρτυρίες για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους ώστε να δίνεται μια πιο γρήγορη προειδοποίηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι εκεί για την ασφάλεια όλων.

«Και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες οδηγοί μας πρέπει να τηρούν τον κώδικα. Έχουμε μια γραμμή του αλτ, η οποία όταν την περάσεις και είναι κόκκινο, βεβαίως αυτό είναι παραβίαση του κώδικα. Νομίζω είναι απλό το θέμα, λίγη καλύτερη διαχείριση του οδικού δικτύου, πιθανώς λίγη επιμόρφωση καλύτερη και μια προειδοποίηση, την οποία θα φροντίσουμε εμείς να έχουμε, νομίζω θα λύσει το πρόβλημα», επεσήμανε.