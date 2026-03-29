Οδοιπορικό του «Π» στην Τρεμιθούσα - Ιστορία, έργα και φυσικό τοπίο

Ανάμεσα σε λόφους και καταπράσινες εκτάσεις της επαρχίας Πάφου ξεδιπλώνεται το χωριό Τρεμιθούσα που συνδυάζει αυθεντικότητα, ιστορία και σύγχρονη ζωή. Η καθημερινότητα κυλά σε ήρεμους ρυθμούς, ενώ το φυσικό τοπίο με τις τρεμιθιές, τις ελιές και τα αγριολούλουδα δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό. Παράλληλα, η ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων και οι πρωτοβουλίες της κοινότητας αναδεικνύουν έναν τόπο που εξελίσσεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του. Το χωριό βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Πάφου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Τρεμιθούσας, Χριστοφή Πέτρου, εδώ και 25 χρόνια οι κάτοικοι της κοινότητας ανέρχονται περίπου στους 2.000, μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στην περιοχή, καθώς παρατηρείται ανάπτυξη και αύξηση του πληθυσμού, γεγονός που δείχνει ότι το χωριό εξελίσσεται και προσελκύει νέους κατοίκους. Η Τρεμιθούσα είναι η έδρα του συμπλέγματος των κοινοτήτων Τάλας, Τρεμιθούσας, Κοίλης, Μεσόγης, Μέσα Χωριού και Άρμου. Πρόεδρος του συμπλέγματος είναι η κοινότητα της Κοίλης.

Η κοινοτική αρχή έχει προωθήσει μια σειρά έργων για τη βελτίωση της κοινότητας, όπως η κατασκευή κοινοτικών κτηρίων και η ονομασία των οδών του χωριού. Επίσης, προχώρησε στην αγορά γης με στόχο τη δημιουργία μουσείου και ενός χώρου πολιτισμού πολλαπλής χρήσης, όπου θα εκτίθενται παραδοσιακά αντικείμενα της περιοχής. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο υπάρχει επίσης έκθεση παλαιών φωτογραφιών κατοίκων της κοινότητας, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού.

Η γέφυρα της… Άρτας

Παράλληλα, υπάρχει αίτηση για πολεοδομική άδεια στον ΕΟΑ Πάφου για την ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας. Ένα σημαντικό έργο που απασχολεί την κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια είναι η γέφυρα που θα ενώνει τη βιομηχανική περιοχή της Μεσόγης με την Τρεμιθούσα. Όπως ανέφερε ο κ. Πέτρου, το έργο αυτό αποκαλείται χαρακτηριστικά «το γεφύρι της Άρτας», καθώς ξεκίνησε από το 2003 με κόστος περίπου 250.000 λίρες, αλλά δεν προχώρησε. Το 2007 το κόστος αυξήθηκε στις 800.000, ενώ το 2010 έγινε ανακαίνιση του έργου με κόστος που έφτασε το 1.100.000 λίρες. Ο εργολάβος προχώρησε σε κάποια έργα, αλλά προέκυψε διαφωνία και το έργο σταμάτησε. Το θέμα τέθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Μεταφορών κοστολόγησε το έργο στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να παραμείνει στα χαρτιά. Η γέφυρα θεωρείται σημαντική, καθώς θα διευκολύνει την πρόσβαση στη βιομηχανική περιοχή, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως ιδιοκτήτες γκαράζ, ηλεκτρολόγοι και πελεκάνοι, και στην οποία υπάρχουν συνολικά 39 ιδιωτικά οικόπεδα επαγγελματιών. Σήμερα, όποιος θέλει να μεταβεί εκεί πρέπει να κάνει μεγάλο κύκλο μέσω Έμπας.

Αύξηση μαθητών

Ανέφερε πως η Τρεμιθούσα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Η κοινοτική αρχή προχώρησε σε αντικαταστάσεις αγωγών υδατοπρομήθειας και κατασκεύασε υδατοδεξαμενή χωρητικότητας περίπου 600 κυβικών μέτρων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της υδροδότησης της κοινότητας. Ως βασικό πρόβλημα ανέφερε την ανεξέλεγκτη ρίψη άχρηστων αντικειμένων. Πρόβλημα ήταν παλιότερα και το δημοτικό σχολείο, καθώς ο κ. Πέτρου ανέφερε πως όταν ανέλαβε πριν από 25 χρόνια είχε μόλις 16 με 17 μαθητές και υπήρχε κίνδυνος να κλείσει. Σήμερα, όμως, οι μαθητές ανέρχονται στους 55, ενώ άλλοι 40-45 μαθητές της Τρεμιθούσας μεταβαίνουν σε άλλα σχολεία, είτε στο δημοτικό σχολείο της Μεσόγης είτε σε δημοτικά σχολεία της Πάφου.

Ιστορία και προέλευση

Η περιοχή παρουσιάζει γενική κλίση από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά και το υψόμετρο κυμαίνεται από 150 μέχρι 500 μέτρα. Το κλίμα της περιοχής είναι ευχάριστο, με μέση ετήσια βροχόπτωση περίπου 520 χιλιοστόμετρα, γεγονός που ευνοεί τις καλλιέργειες. Στην περιοχή καλλιεργούνται αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών, λαχανικά, σιτηρά, νομευτικά φυτά, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές, καρυδιές και όσπρια. Το χωριό φημίζεται ιδιαίτερα για το μυρωδάτο και εύγευστο μέλι που παράγεται στην περιοχή, το οποίο αποτελεί ένα από τα παραδοσιακά προϊόντα του χωριού. Από συγκοινωνιακής άποψης, η Τρεμιθούσα συνδέεται στα βόρεια με το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, στα βορειοδυτικά με το χωριό Τάλα και στα ανατολικά με τον κύριο δρόμο Πάφου-Πόλης, γεγονός που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη. Το χωριό υπήρχε ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια και κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ανήκε διοικητικά στα χωριά της Έμπας. Πιθανότατα ήταν ένα από τα χωριά που χάρισε ο βασιλιάς της Κύπρου Πέτρος Β΄ το 1375 στον Θιβάλντ Μπελφαράγκ ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο κατά των Γενουατών.

Το χωριό πήρε το όνομά του από την τρεμιθιά, ένα δέντρο που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στη γύρω περιοχή. Η ονομασία Τρεμιθούσα δηλώνει τόπο γεμάτο από τρεμιθιές. Στα παλιά χρόνια το χωριό ήταν γνωστό για την παραγωγή παφίτικης πίσσας (τσίχλας), που παρασκευαζόταν από τη ρητίνη του δέντρου. Σήμερα, στην περιοχή της Τρεμιθούσας παρατηρείται έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Το πολύ καλό κλίμα, το όμορφο φυσικό περιβάλλον και η μοναδική πανοραμική θέα προς την Πάφο και τη γύρω περιοχή συνέβαλαν στην ανάπτυξη πολυτελών επαύλεων και οργανωμένων τουριστικών συγκροτημάτων.