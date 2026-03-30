Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Δίνουν εξηγήσεις για βίντεο στα ΜΚΔ

Πρόκειται για μέτρο εκρίζωσης του αφθώδους πυρετού, εξηγούν σε ανακοίνωση.

Εξηγήσεις δίνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο φαίνονται λειτουργοί να θανατώνουν αγελάδες σε κτηνοτροφική μονάδα.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για μέτρο εκρίζωσης του αφθώδους πυρετού, με τη χρήση πυροβόλου όπλου να αποτελεί επιτρεπόμενη μέθοδο που επιφέρει ακαριαίο θάνατο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί, όπου φαίνεται η θανάτωση βοοειδών, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές για την εκρίζωση του αφθώδους πυρετού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι η χρήση πυροβόλου όπλου αποτελεί επιτρεπόμενη μέθοδο θανάτωσης ζώων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

Με τη χρήση πυροβόλου όπλου επιφέρεται ακαριαίος θάνατος στο ζώο, χωρίς αυτό να υποβάλλεται σε προηγούμενη ταλαιπωρία ή πόνο.

Τονίζεται ότι οι θανατώσεις διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ευχάριστη διαδικασία, ούτε και επιλογή, αλλά επιβάλλονται αποκλειστικά ως απαραίτητο μέτρο εκρίζωσης της νόσου.

