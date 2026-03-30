Τριπλό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Κλειστές και οι δύο λωρίδες στο ύψος των Λυμπιών - Πού διοχετεύεται η κίνηση

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Λευκωσίας προκάλεσαν τρεις διαφορετικές οδικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν το πρωί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, τα τροχαία ατυχήματα συνέβησαν γύρω στις 8:30, στο ύψος των Λυμπιών. Ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αρχικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου έκλεισε.

Ακολούθως, σε νεότερη ενημέρωση της, η αστυνομία ανακοίνωσε το κλείσιμο και των δύο λωρίδων, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται από τον παλαιό δρόμο Λάρνακας - Λευκωσίας.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, στο σημείο μετέβησαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία σημειώνει πως αναμένεται επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των οδηγών που ενεπλάκησαν στα τρία περιστατικά.