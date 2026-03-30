Αρχή κατά της Διαφθοράς προς πολίτες: Μην υποβάλλετε καταγγελίες απλώς αντιγράφοντας εκθέσεις της Ελεγκτικής

Έκκληση προς τους πολίτες να μην υποβάλλουν καταγγελίες που περιορίζονται απλώς στην υιοθέτηση του περιεχομένου εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Όπως αναφέρει, έχει διαπιστωθεί ότι κάθε φορά που η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιοποιεί κάποια έκθεσή της, πολίτες - ενδεχομένως καλοπροαίρετα - προχωρούν στην υποβολή καταγγελιών προς την Αρχή, καταγράφοντας ως γεγονότα το περιεχόμενο της συγκεκριμένης έκθεσης και ζητώντας τη διερεύνησή του.

Η Αρχή επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες καθίστανται καταγγέλλοντες, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως, χωρίς όμως να έχουν προσωπική γνώση των γεγονότων που περιλαμβάνονται στην καταγγελία τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η Αρχή δεν μπορεί να προχωρεί στην ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι από τις αρχές του 2023, όταν ξεκίνησε να διερευνά καταγγελίες, διατηρεί άριστη συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν αφορούν όλες οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θέματα διαφθοράς ή περιλαμβάνουν στοιχεία διαφθοράς, καθώς οι αρμοδιότητές της είναι ευρύτερες.

Η Αρχή αναφέρει ακόμη ότι, όταν η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει ζητήματα διαφθοράς που πρέπει να διερευνηθούν από τους αρμόδιους θεσμούς, τα διαβιβάζει η ίδια είτε προς τη Νομική Υπηρεσία είτε προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Μάλιστα, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αποστείλει προς την Αρχή πολλές καταγγελίες.

Για τον λόγο αυτό, τονίζεται ότι δεν χρειάζεται οι πολίτες να υποκαθιστούν το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Αρχή επισημαίνει επίσης ότι λαμβάνει όλες τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τις οποίες μελετά, και όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, μπορεί να ενεργήσει και αυτεπάγγελτα.