«Καθηγήτρια μού έλεγε να μην βάλω μαντήλα» – Μαθήτρια στη Λεμεσό καταγγέλλει ρατσισμό και εκφοβισμό (βίντεο)

Μια θαρραλέα μαθήτρια λυκείου στη Λεμεσό, η Rimas Ejbara, έφερε στο φως τις δύσκολες εμπειρίες ρατσισμού και εκφοβισμού που βίωσε στο σχολικό της περιβάλλον, εξαιτίας της καταγωγής και της ταυτότητάς της. Με λόγο καθαρό και συγκροτημένο, μίλησε δημόσια στο συνέδριο με θέμα «Οικοδομώντας μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό», καταθέτοντας τη δική της βιωματική μαρτυρία και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά των διακρίσεων.

Η ίδια περιέγραψε περιστατικά που αποτυπώνουν την καθημερινότητα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. «Είχαμε εκδήλωση και ρώτησαν γιατί ήρθαν οι ξένοι, οι αλλόγλωσσοι να την παρακολουθήσουν», ανέφερε. Σε άλλη περίπτωση, όπως σημείωσε, τέθηκε ζήτημα ακόμη και για τη συμμετοχή της σε σχολική γιορτή: «Γιατί να τραγουδήσει ένα ξένο κορίτσι; Είναι μουσουλμάνα».

Πέρα από τα σχόλια, η Rimas αποκάλυψε ότι υπήρξε και στόχος συστηματικού εκφοβισμού από συμμαθητές της. «Αντιμετώπιζα εκφοβισμό από πολλά αγόρια επειδή ντύνομαι διαφορετικά. Τους κατήγγειλα πολλές φορές, όμως το σχολείο μου έλεγε “αγνόησέ τους και θα σταματήσουν”. Δεν σταμάτησαν ποτέ», τόνισε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και όσα κατήγγειλε για συμπεριφορά εκπαιδευτικού. «Μια καθηγήτρια μου έλεγε να μην ακούω τους γονείς μου και να μη βάλω μαντήλα, παρόλο που δεν την αφορούσε. Είχε προκαταλήψεις για τους μουσουλμάνους», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, άλλη καθηγήτριά της σκιαγραφεί μιλώντας για τη μαθήτρια είπε ότι: «Πρόκειται για μια εξαιρετική μαθήτρια, με ανοιχτό πνεύμα και ευχέρεια λόγου. Θέλω να τη συγχαρώ για τις ιδέες της και το θάρρος της να εκφράζεται».

