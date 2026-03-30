Μια κονσέρβα με αντζούγιες τον οδήγησε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο - Απορρίφθηκε η αίτησή του

Μια ασυνήθιστη υπόθεση έφτασε πρόσφατα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου. Ο Αιτητής ισχυρίζεται ότι τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να ανοίξει μια κονσέρβα με αντζούγιες, την οποία θεωρούσε ελαττωματική, και κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά της εταιρείας που την παρείχε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Αιτητής ζήτησε να προσθέσει επιπλέον μάρτυρες και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση για αναστολή της διαδικασίας, επικαλούμενος ότι είχε ήδη καταθέσει έφεση κατά προηγούμενης ενδιάμεσης απόφασης.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας απέρριψε την αίτηση στις 11 Μαρτίου 2026, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε σοβαρό νομικό σφάλμα που να δικαιολογεί προσωρινή αναστολή.

Στη συνέχεια, ο Αιτητής ζήτησε άδεια για να καταθέσει αίτηση για προνομιακά ένταλματα (Certiorari, Prohibition, Mandamus), ισχυριζόμενος ότι η απόφαση του κατώτερου Δικαστηρίου είχε εκδηλωμένο νομικό σφάλμα και πλήττει τη δίκαιη δίκη, μειώνοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη. Το Ανώτατο Δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν υπήρχε σοβαρό νομικό λάθος, αλλά μόνο διαφωνία με τη διακριτική ευχέρεια του κατώτερου Δικαστηρίου.

Λόγω τούτου η αίτηση απορρίφθηκε.

