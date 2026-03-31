Live: Ανταλλάζουν πυρά Ισραήλ και Τεχεράνη - Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο Ντουμπάι, προειδοποιήσεις για διαρροή πετρελαίου

Πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ ορατή από τον ουρανό της Λεμεσού - Αποκλειστικά βίντεο

Φωτογραφία από την ομάδα στα ΜΚΔ, Καιρόφιλοι Κύπρου

Πυραυλική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα κατά του Ισραήλ έγινε θεατή από τη Λεμεσό λόγω καθαρού ουρανού.

Πολίτες αντίκρισαν στον ουρανό της Λεμεσού την πορεία του πυραύλου και αποτύπωσαν το περιστατικό με φωτογραφίες τις οποίες εξασφάλισε το politis.com.cy

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι δεν σήμανε συναγερμός στις Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου αλλά ούτε σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας διότι το περιστατικό δεν έλαβε χώρα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Ως εκ τούτου, το περιστατικό με την κατάρριψη του πυραύλου φαίνεται να έλαβε χώρα κοντά στα παράλια του Ισραήλ. Γεγονός που επέτρεψε σε κάτοικους της Κύπρου να δουν καθαρά την πορεία του πυραύλου.

Αποκλειστικά βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες από τους Καιρόφιλους Κύπρου:

 

 

