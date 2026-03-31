Έρχεται η κακοκαιρία «Erminio» – Πρωταπριλιά με βροχές και καταιγίδες, σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «ERMINIO» αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από αύριο, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 18:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά του νησιού και σταδιακά τις υπόλοιπες περιοχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι παρατεταμένα ή και έντονα.

Η συνολική βροχόπτωση ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά σε διάστημα έξι ωρών

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ωστόσο το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO και με κέντρο την Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή από την αύριο. Στην ατμόσφαιρα από αύριο θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικές χαμηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ παροδικά θα σημειώνονται κατά τόπους βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ορεινά. Από αργά το απόγευμα και μετά ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς αναμένονται βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια και τα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, γενικά μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη.

Την Πέμπτη, αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να βρεθεί έτσι σε επίπεδα κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά της εποχής, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.